وزير التعليم العالى يتابع تنفيذ 8 مجتمعات تكنولوجية بالجامعات الإقليمية

كتب- وائل ربيعى

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إقامة 8 مجتمعات تكنولوجية بالجامعات الإقليمية، اجتمع د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الأربعاء، مع ممثلي جامعات (جنوب الوادي، أسوان، المنوفية، قناة السويس، المنيا، سوهاج، الزقازيق، المنصورة) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للتعرف على ما تم تنفيذه لإقامة هذه المتجمعات، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع أكد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية التكنولوجيا داخل الجامعات المصرية، وتطوير العملية التعليمية من خلال الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب بالمهارات وتحفيزهم على الإبداع، وبناء قدراتهم المعرفية؛ بهدف خلق جيل أكثر ابداعًا وابتكارًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وأوضح د. عبد الغفار أن التوسع في إقامة مجتمعات الابداع التكنولوجي بالجامعات يعكس فائدة كبيرة لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لإيجاد منظومة متكاملة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد الوزير على ضرورة وضع برنامج زمني محدد، وتوثيق خطوات التنفيذ بشكل واضح للانتهاء من إقامة تلك المتجمعات التكنولوجية في وقت محدد، وتحديد مسئوليات كل جهة والتنسيق فيما بينهما لتنفيذ هذا المشروع الضخم.

وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات التعاون بين الجامعات المعنية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإبرام بروتوكول لتنفيذ المشروع.

جدير بالذكر أن المتجمعات التكنولوجية عبارة عن مباني سريعة الإنشاء داخل 8 جامعات إقليمية من أجل إتاحة الفرصة لتوطين التكنولوجيا في ربوع الوطن، وتشمل المرحلة الأولى على تدشين مجتمعات للابداع التكنولوجي بتجهيزات متكاملة في جامعات (جنوب الوادي، أسوان، المنوفية، قناة السويس، المنيا، سوهاج، الزقازيق، المنصورة)، وتضم هذه المجتمعات مركز تحفيز للابداع وأخرى للتدريب، وهى متاحة لشباب الخريجين والطلاب لتطوير أفكارهم.

شهد الاجتماع د.أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، ود.محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة، ود.طارق عبد الحميد عميد كلية هندسة بجامعة دمياط، وا. أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب لوزير التعليم العالي والبحث العلمى .