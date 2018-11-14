وزير الأوقاف: نحن فى حاجة إلى مبايعة حقيقية لرسول الله

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نحن فى حاجة إلى حلف فضول دولى تتبناه المؤسسات الدولية على أساس العدل.

وأضاف الوزير، خلال ندوة بمسجد النور، أن هذا الحلف يجب أن يقوم على أساس العدل بين الناس دون تميز لجنس أو لون أو عنصر.

وأكد الوزير أن البيعة الصادقة لرسول الله ستظل قائمة إلى يوم القيامة فحرمة الرسول فى مماته كحرمته فى حياته وإن كانت لحديثه فى حياته ستكون للقرآن بعد مماته وستظل قائمة.

قال الوزير نحن فى حاجة إلى مبايعة حقيقية لرسول الله وخاصة فى شهره الكريم أوفياء لسيرته وسنته والدفاع عن سنة الرسول.

وقال الوزير نحن بين قضيتين، فلا نقبنا فى السنة ولا أعملنا عقولنا فى هذه الكتب، منتقدا من قاموا بالإضرار بالسنة والتحريف فيها، قائلا نحن فى حاجة إلى مهاجرين جدد إلى رسول الله وأنصارا لسنته ومدافعين عنها ونفى الأفكار التى تضر بالسنة.