وزيرتا البيئة والاستثمار تفتتحان منتدى الاستثمار والتنوع البيولوجى

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة منتدى الاستثمار و التنوع البيولوجى المنعقد فى الفترة من 14:15 نوفمبر الجارى على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى و كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف التنوع البيولوجى وعدد من ممثلى القطاع الخاص وقطاع الاستثمار فى مصر والعالم.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هناك العديد من الفرص المتاحة للإستثمار بقطاع التنوع البيولوجي والمجالات البيئية والتي سيتم طرحها خلال فترة ترأس مصر لمؤتمر الأطراف من أجل دمج وتعميم مفاهيم التنوع البيولوجي بالاستثمار لخلق فرص حقيقية للتنمية المستدامة التى تراعى التحديات البيئية وتخلق شراكات حقيقية لكل أصحاب المصالح والأطراف من الشباب و المجتمع المدنى والقطاع الخاص، و لمواجهة التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص حقيقية تخدم المجتمع.

وأضافت أن التنوع البيولوجى هو أساس الحياة بكل صورها واستنزاف الموارد الطبيعية هو التحدى الحقيقى الذى نعمل على مواجهته الآن لأننا رغم مضى 25 عام على اتفاقية التنوع البيولوجى إلا أننا لم نبلى بلاء حسن فى حمايته وأن فترة ترأس مصر للمؤتمر ستكون فرصة حقيقية لتوفير مزيد من التدابير والحلول للعديد من المشكلات المتعلقة بالاستثمار والتنوع البيولوجى لأننا لن نتحمل خسارة كوكب الأرض.

وأشارت أن المؤتمر فرصة لخلق مزيد من العلاقات المتشابكة بين القطاعين لحماية الموارد الطبيعية ورسم خرطة طريق قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتكون البيئة فرصة للاستثمار وليس تحدى هو الطريق الوحيد الذى لابد أن نسلكة وليس أمامنا غيره لضمان الحياة للأجيال القادمة.

كما أشارت أننا لابد أن نتمتع بالجرأة خلال العامين القادمين لحماية الموارد الطبيعية مؤكدة أن مصر ستبذل قصارى جهدها للتصدى للتحديات التى تعيق حماية التنوع البيولوجى وستعمل على تحويلها إلى فرص للقطاع الخاص وللإستثمار لضمان حقوق الأجيال القادمة.

كما أوضحت أن المعرض المقام بحديقة السلام لهو خير دليل على إمكانية تحقيق التنمية المستدامة و خلق فرص للدخل وتوفير كافة المنتجات والخدمات للمجتمعات مع الحفاظ على التنوع البيولوجى، مضيفة: التنمية المستدامة تعتمد فى تحقيقها على العمل المشترك بين كافة الأطراف والجهات المعنية المالية و الاقتصادية والاجتماعية والمدنية و الأمم المتحدة وأن مصر تضع أفريقيا فى القلب من كل ذلك.

كما أشادت فؤاد بإهتمام الدكتورة سحر نصر بالاستثمار فى المجالات البيئية وترحيبها بالحضور والمشاركة فى منتدى الأعمال المقام على هامش مؤتمر الأطراف تأكيدا على أن التنوع البيولوجى فرصة جديدة و رائدة لقطاع الإستثمار .

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي أن الإستثمار بالمجالات البيئية قطاع واعد ويحتاج العديد من الشراكات و أن هذا القطاع يعد فرصة حقيقية للإستثمار مع حماية الطبيعة والبيئة

ومشيرة إلى أن مجتمع الإستثمار له دور أساسي فى زيادة فرص العمل فى التنوع البيولوجي وتحقيق مزيد من النحاجات.

كما أكدت السيدة كريستيانا بالمر الأمين التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجي أن العلاقة وثيقة بين القطاعين والمنتدى يمثل فرصة لإدماج مفاهيم التنوع البيولوجي في قطاع الأعمال والإستثمار لتحقيق مصلحة لكافة الأطراف

مشيرة إلى أهمية التدخل السريع للتصدى لمخاطر استنزاف التنوع البيولوجي حتى عام 2030 لتقليل الخسائر فى هذا القطاع الحيوى الذى هو أساس الحياة و لابد من التحلى بالجرأة والإلتزام بتوفير تدابير لحماية التنوع البيولوجي بما لا يعوق التنمية المستدامة وقد حان الوقت لتغيير لغة الحوار لنتحدث عن التشابك بين الإستثمار والبيئة للإستفادة من الدروس السابقة بما يعود بالنفع على المجتمعات والأعوام القادمة هى الأمل فى ذلك.