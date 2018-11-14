وزيرة الهجرة ناعية ساطع النعمانى: أكفأ ضباط الشرطة الذين تصدوا للإرهاب الأسود

كتب محمد تهامى زكى

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأحرّ التعازى للمصريين بالخارج وللشعب المصري بكل أطيافه، فى رحيل البطل العميد ساطع النعمانى، الذى وافته المنية خلال رحلة العلاج فى لندن.

وقالت الوزيرة، إن النعمانى يعد واحدًا من أكفأ ضباط الشرطة المصرية الذين تصدوا للإرهاب الأسود خلال أحداث النهضة، مؤكدة أن تاريخه يزخر بالعديد من المواقف النبيلة والوطنية، ليرحل تاركًا خلفه وطنًا يعترف بفضله، ويقدر له تضحياته، وخالص التعازى لأسرته الكريمة.

وتوفى العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر اليوم، فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن.

وكان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج، بعدما شعر بتدهور فى حالته، إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.