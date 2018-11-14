وزيرة الصحة تشارك بافتتاح فعاليات اجتماع الاستثمار فى التنوع البيولوجى بشرم الشيخ

كتب وليد عبد السلام

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، فى افتتاح فعاليات اجتماع الشق رفيع المستوى بعنوان "الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الناس والكوكب" فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى والمنعقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 وحتى 29 نوفمبر الجارى، بحضور وزراء البيئة،و المالية، والبترول ، ومحافظ جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة تمثل القطاع الصحي فى هذا الاجتماع الدولى وبحضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى ، مشيراً الى أن وزيرة الصحة تترأس جلسة هامة بعنوان تعميم التنوع البيولوجى فى قطاع الصحة، حيث يتحدث بها وزراء دول فنلندا والفلبين والسويد وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

وأشار مجاهد الى أن تراس وزيرة الصحة والسكان لهذه الجلسة يأتى تأكيدا على التعاون المستمر والمثمر بين قطاعات الصحة والبيئة والطاقة والبنية التحتية.