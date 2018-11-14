وزيرة التخطيط تتجه لبيروت اليوم للمشاركة بمؤتمر اتحاد المصارف العربية 2018

كتب- مصطفى عبد التواب

تغادر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأربعاء متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة فى الدورة الـ 24 من أعمال وفعاليات المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية لعام 2018، والمنعقد على مدار يومى 15 و16 نوفمبر تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس الاتحاد.

يعقد الاتحاد ما يسمى بـ"الأسبوع المالى والمصرفى العربى" خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2018، ليتضمن ثلاث أنشطة رئيسية تتمثل فى ملتقى الأعمال والصيرفة العربى الصينى والذى انعقد أمس الثلاثاء، ثم ملتقى التحكيم فى حل النزاعات المصرفية والتجارية لينعقد اليوم الأربعاء، على أن يأتى عقد المؤتمر المصرفى العربى السنوى لعام 2018، على مدار يومى الخميس والجمعة 15-16 نوفمبر2018 بعنوان: "الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ويشارك بالمؤتمر أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب.