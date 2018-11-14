وزيرة البيئة: الدمج بين التنوع البيولوجى والتصحر وتغير المناخ ضرورة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصرتطلق مبادة الربط بين" التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر"، مشيرة إلى أن هذا الربط سوف يحقق الربح للجميع، ويعمل على الحفاظ على كوكب الأرض.

وأوضحت وزيرة البيئة، أثناء كلمتها أمام الاجتماع رفيع المستوى على هامش المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجي المقام حاليا بشرم الشيخ بمشاركة 196 دولة على مستوى العالم،اننا نسعى الى ربط التنوع البيولوجي بالتصحر وتغير المناخ، مشيرة إلى أنه من الضروري جدا بان نعمل على الربط بين تلك الاتفاقيات، حيث يعاني العالم من الاعاصير وتغير مناخ، وتقلبات عديدة تؤدي الى فقدان مواردنا