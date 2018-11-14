هانى سرى الدين: الأوراق المالية تطورت وتعدد أشكالها عكس الماضى

كتب أحمد عبد الهادى - هانى الحوتى

أكد هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق رأس المال الأسبق، أن تعريف "سوق المال" هو سوق به بضائع عبارة عن عقارات وبضائع مختلفة ومكونات مثل الإسمنت والحديد وغيرها، وينظم كل ذلك قانون رأس المال، الذي يساعد على تداول البضائع في السوق.

وأضاف سرى الدين خلال كلمته في مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها بحضور أعضاء مجلس الدولة وقسم التشريع، أن الورق المالى عبارة عن سندات وتعرف بعملية التوريق، وهى شيكات ومتحصلات من عملاء، وتقوم الشركات بيبع الأوراق المالية وتتقاضي مقابل ذلك نقود بخصومات.

وتابع بأن الأوراق المالية لها أشكال متعددة منها صناديق الاستثمار، صكوك استثمار، وأوراق مالية وأدوات رأس المال، وأدوات استثمار نقدي، وقديما كانت الأوراق المالية محصورة فقط في الأسهم والسندات، وتعددت في أشكال متنوعة أصبحت معروضة بسوق رأس المال.

يذكر أن هيئة الرقابة المالية عقدت مؤتمرا لدور الهيئة في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها بالاشتراك مع مجلس الدولة، والمُنعقد بأحد فنادق القاهرة الكبرى على مدار يومين.