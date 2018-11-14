نيكى يغلق مرتفعا فى معاملات متقلبة وأداء متفوق للمرافق بفعل هبوط النفط

رويترز

أغلق المؤشر نيكى اليابانى مرتفعا فى معاملات متقلبة اليوم الأربعاء حيث ساعدت تغطية المراكز المدينة فى أسهم مصنعى المكونات الإلكترونية وشركات التكنولوجيا على تعويض الأداء الضعيف لأسهم شركات الموارد التى ناءت تحت انخفاض أسعار النفط.

وصعد قطاع المرافق بقوة لتكهنات بأن انخفاض أسعار النفط سيسهم فى خفض تكاليف شركات الكهرباء.

وارتفع نيكي 0.2 % إلى 21846.48 نقطة بعد أن ظل المؤشر القياسى يتنقل بين المكسب والخسارة خلال اليوم، وأمس الثلاثاء، هوى نيكى إلى أدنى مستوياته فى أسبوعين متأثرا بانخفاض فى أسهم شركات التكنولوجيا وموردى أبل.

وقال كاتسوهيكو ناكامورا المحلل الفنى فى ميزوهو للأوراق المالية "بواعث القلق الرئيسية للسوق هي تحركات سعر النفط والتطورات فى حرب التجارة الأمريكية الصينية، ومن المرجح أن تحدد هذه العوامل أداء الأسهم فى الوقت الحالى."

وساعدت تغطية المراكز المدينة سهم تى.دى.كيه كورب الموردة لأبل ليصعد 3%، وزادت أسهم مصنعى الرقائق طوكيو إلكترون 1.3% وأدفانتست كورب 3%.

وتفوقت شركات الكهرباء بعد تهاوى أسعار النفط 7% يوم الثلاثاء متأثرة بالمخاوف من ضعف الطلب العالمى وتخمة معروض.

وقفز سهم طوكيو للكهرباء 6.8 % وتشوبو للكهرباء 3.7 %، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % إلى 1641.26 نقطة.