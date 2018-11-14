نيفين جامع: قريباً سيعرض قانون جهاز المشروعات الصغيرة على مجلس الوزراء

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الهدف من وراء إنشاء الجهاز هو استكمال عمل الصندوق الاجتماعى للتنمية والبناء على الإيجابيات التى قام بها فى خدمة ودعم المشروعات مع الأخذ فى الاعتبار تلاشى السلبيات، وتابعت: "قريباً سيعرض قانون الجهاز على مجلس الوزراء.. الدكتور مصطفى أصدر تعليمات مشددة بهذا الأمر، وعرض القانون على اللجنة الاقتصادية".

وأضافت نيفين جامع، خلال حوارها مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، أن هناك اهتماما كبيرا ودعما متواصلا من الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددة على أن دور الجهاز يعمل على توفير بيئة مناسبة لتمويل المشروعات، وتابعت: "يهمنا اقامة المشروع واستدامته.. استقرار وامان واستمرار المشروع من أولوياتنا".

ولفتت نيفين جامع إلى أن كثير من المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج من السهل أن يتم تصنيعها فى الداخل المصرى، وهدفنا رفع النشاط الصناعى والإنتاجى ، وتابعت:" 99% من العمالة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر موجودة فى القطاع الخاص".