video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة العجوزة تتحفظ على كاميرات الزمالك وتستجوب مديره فى الاعتداء على الصحفيين

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:54 م
نيابة العجوزة تتحفظ على كاميرات الزمالك وتستجوب مديره فى الاعتداء على الصحفيين نادى الزمالك-أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق
أرسلت النيابة العامة فريقا من إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، رفقة عدد من ضباط قسم العجوزة، للتحفظ على كاميرات نادى الزمالك، وتفريغها، للاستدلال على أفراد الأمن الذين اعتدوا على الصحفيين أمام بوابة النادى مساء الثلاثاء 6 نوفمبر، وذلك تنفيذا لقرار رئيس نيابة العجوزة المستشار جمال الجبلاوى.
 
 
وكشفت مصادر مطلعة أنه تم الاستماع أمس الثلاثاء لمدير إدارة الشئون القانونية بنادى الزمالك والمدير التنفيذى للنادى، وقدما صورة معتمدة من دفتر الحضور والانصراف لأفراد الأمن يوم واقعة التعدى على الصحفيين، فيما استدعت النيابة اليوم عددا من أفراد أمن نادى الزمالك لسماع أقوالهم فى واقعة الاعتداء.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحفيين" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادى الزمالك

مرتضى منصور

نادى الزمالك

نيابه العجوزه

أخبار الحوادث

أخبار مصر




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة