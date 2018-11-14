نيابة العجوزة تتحفظ على كاميرات الزمالك وتستجوب مديره فى الاعتداء على الصحفيين

كتب سليم على

أرسلت النيابة العامة فريقا من إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، رفقة عدد من ضباط قسم العجوزة، للتحفظ على كاميرات نادى الزمالك، وتفريغها، للاستدلال على أفراد الأمن الذين اعتدوا على الصحفيين أمام بوابة النادى مساء الثلاثاء 6 نوفمبر، وذلك تنفيذا لقرار رئيس نيابة العجوزة المستشار جمال الجبلاوى.

وكشفت مصادر مطلعة أنه تم الاستماع أمس الثلاثاء لمدير إدارة الشئون القانونية بنادى الزمالك والمدير التنفيذى للنادى، وقدما صورة معتمدة من دفتر الحضور والانصراف لأفراد الأمن يوم واقعة التعدى على الصحفيين، فيما استدعت النيابة اليوم عددا من أفراد أمن نادى الزمالك لسماع أقوالهم فى واقعة الاعتداء.