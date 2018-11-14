ننشر نتائج انتخابات اتحاد طلاب كليات جامعة بنها

أعلن الدكتور حسين المغربى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها نتائج انتخابات اتحادات طلاب كليات الجامعة الخمس عشرة، حيث فاز فى كلية التربية الرياضية الطالب حسن حمدى برئاسة الاتحاد والطالب أحمد عبدالرحمن، نائباً لرئيس اتحاد الكلية، وفى كلية الزراعة فاز احمد الطيب برئاسة الاتحاد وجاء محمد إبراهيم نائباً له، وفاز برئاسة اتحاد كلية التمريض صلاح محمد وجاءت نيره جوده نائباً له، أما كلية هندسة بنها فقد فاز باهر السيد برئاسة الاتحاد وفاز مارك كمال كنائب له، وفى كلية التربية النوعية فقد فاز محمود جمال برئاسة الاتحاد وإيمان عبدالرحمن نائباً له.

وأضاف المغربى أن كلية الطب البشرى قد فاز محمد السيد برئاسة الاتحاد ومحمد عاطف نائباً له، وفى كلية الحقوق فاز عبدالرحمن حمدى برئاسة الاتحاد وجاء عبدالرحمن سيد نائباً له، كما فاز إبراهيم أحمد برئاسة اتحاد كلية الآداب وعبدالرحمن عامر نائباً له، كما فاز احمد عبدالفتاح برئاسة اتحاد طلاب كلية التربية وجاء احمد عماد نائباً له، كما فاز حسين الصادق برئاسة اتحاد كلية التجارة وجاء حاتم حسام نائباً له، اما هندسة شبرا ففاز أحمد إسلام برئاسة الاتحاد وفاز مهند سمير كنائب له، وفى كلية الطب البيطرى فاز محمود حمدى برئاسة الاتحاد وفاز إيهاب مصطفى كنائباً له، وفاز شريف فاروق برئاسة اتحاد الحاسبات والمعلومات وفاز عادل خالد كنائب للاتحاد، وقد أنهت كلية الفنون التطبيقية الانتخابات بفوز محمد زكى، برئاسة الاتحاد وفازت أسماء عبدالرحمن نائباً له، كما فاز محمد خليل برئاسة اتحاد كلية العلوم وفازت ألاء أحمد كنائب له.

وقال الدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم حيث تنافس 930 طالبا وطالبة فى الانتخابات فيما لم تجرى الانتخابات فى 5 كليات وهى التربية الرياضية والطب البيطرى والحقوق والتربية والحاسبات لفوز الطلاب المرشحين لخوض الانتخابات بالتزكية، مضيفاً أنه من المقرر إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة غداً الخميس.

يذكر أن الدكتور حسين المغربى يرافقه الدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور عيد حميدة رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وعمداء الكليات والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب قد قام بمتابعة الانتخابات بعدد من كليات الجامعة والاطمنئان على توفير الصناديق الزجاجية والحبر الفسفورى داخل اللجان مع تواجد أحد الاساتذة ومسئولى رعاية الشباب داخل كل فرقة لمتابعة الانتخابات.