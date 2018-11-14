video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر أسماء رؤساء اتحادات طلاب كليات جامعة قناة السويس

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:06 م
ننشر أسماء رؤساء اتحادات طلاب كليات جامعة قناة السويس الدكتور عاطف ابو النور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
إضافة تعليق
تقام غدا الخميس، انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وتشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد بجامعة قناة السويس.
 
وأسفرت إنتخابات الأمين والأمين المساعد، عن فوزالطالب أحمد محمد مصطفى محمود، رئيسا لإتحاد طلاب كلية الطب، و الطالب عمروأحمد محمد، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الطب ، و مها محمد عبد الرحيم رمضان رئيس إتحاد طلاب كلية الصيدلة، وأحمد سعيد رجب عبد الوها ب نائب، وإيهاب السيد كامل رجب رئيس اتحاد طلاب كلية الأسنان ، ،و احمد أسامه أبوالغيط علي نائب، و السيد شحاتة السيد عبد الكريم رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض، وأحمد محمد علي المشد نائب، وعبدالرحمن شاكر محمد رياض رئيس اتحاد طلاب كلية البيطري، ومحمد الشرقاوي محمد ربيع  نائب، وأياد محمد عفيفي عفيفي رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة، وعمر مدحت سيد عرفات نائب، ومحمود علي عطية الغندور رئيس اتحاد طلاب كلية الحاسبات، ومحمد محمد احمد علي ندا نائب.
 
كما فاز برئاسة اتحاد طلاب كلية العلوم الطالب بيشوى سعد فوزى جاد. ونائب الرئيس نورا محمد عبد اللاه أحمد، و رئيس اتحاد طلاب كلية الزراعة ، محمد حسين محمد البدر ونائب رئيس سعد عبد الناصر على ورئيس اتحاد طلاب كلية التجارة الطالب عبد الله على علوان عطية، و نائب رئيس أتحاد الطلاب حسام صلاح محمد وجدى، ورئيس اتحاد طلاب كلية تربية معتزعبد العاطي محمد عبد العاطي ، ونائب رئيس أتحاد الطلاب يوسف مكرم رمزي روفائيل ، ورئيس اتحاد طلاب كلية الآداب عمر محمد عبد الرحيم محمد ، ونائب رئيس أتحاد الطلاب محسن علاء فايز حسن ورئيس اتحاد طلاب كلية السياحة الطالبة هند محمد عبد الحليم حسن، و نائب رئيس أتحاد الطلاب محمد شريف صلاح الدين السيد ، ورئيس اتحاد طلاب كلية الألسن الطالب محمود محمد حامد محمد، ونائب رئيس أتحاد الطلاب الطالبة ميسون محمد عباس احمد ، ورئيس اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية طارق عماد محمود المنسوب ، ونائب رئيس أتحاد الطلاب محمد أحمد أحمد إسماعيل، و رئيس اتحاد طلاب الكلية الصينية إيمان عبد المنعم رمزى مصطفى ، ونائب رئيس أتحاد الطلاب كريم احمد شعيب.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوافل جامعة قناة السويس الطبية تعالج 319 حالة بشرية و139 حالة بيطرية برأس سدر

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

جامعه القناه

اتحاد طلاب جامعه القناه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة