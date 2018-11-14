ننشر أسماء رؤساء اتحادات طلاب كليات جامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

تقام غدا الخميس، انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وتشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد بجامعة قناة السويس.

وأسفرت إنتخابات الأمين والأمين المساعد، عن فوزالطالب أحمد محمد مصطفى محمود، رئيسا لإتحاد طلاب كلية الطب، و الطالب عمروأحمد محمد، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الطب ، و مها محمد عبد الرحيم رمضان رئيس إتحاد طلاب كلية الصيدلة، وأحمد سعيد رجب عبد الوها ب نائب، وإيهاب السيد كامل رجب رئيس اتحاد طلاب كلية الأسنان ، ،و احمد أسامه أبوالغيط علي نائب، و السيد شحاتة السيد عبد الكريم رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض، وأحمد محمد علي المشد نائب، وعبدالرحمن شاكر محمد رياض رئيس اتحاد طلاب كلية البيطري، ومحمد الشرقاوي محمد ربيع نائب، وأياد محمد عفيفي عفيفي رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة، وعمر مدحت سيد عرفات نائب، ومحمود علي عطية الغندور رئيس اتحاد طلاب كلية الحاسبات، ومحمد محمد احمد علي ندا نائب.

كما فاز برئاسة اتحاد طلاب كلية العلوم الطالب بيشوى سعد فوزى جاد. ونائب الرئيس نورا محمد عبد اللاه أحمد، و رئيس اتحاد طلاب كلية الزراعة ، محمد حسين محمد البدر ونائب رئيس سعد عبد الناصر على ورئيس اتحاد طلاب كلية التجارة الطالب عبد الله على علوان عطية، و نائب رئيس أتحاد الطلاب حسام صلاح محمد وجدى، ورئيس اتحاد طلاب كلية تربية معتزعبد العاطي محمد عبد العاطي ، ونائب رئيس أتحاد الطلاب يوسف مكرم رمزي روفائيل ، ورئيس اتحاد طلاب كلية الآداب عمر محمد عبد الرحيم محمد ، ونائب رئيس أتحاد الطلاب محسن علاء فايز حسن ورئيس اتحاد طلاب كلية السياحة الطالبة هند محمد عبد الحليم حسن، و نائب رئيس أتحاد الطلاب محمد شريف صلاح الدين السيد ، ورئيس اتحاد طلاب كلية الألسن الطالب محمود محمد حامد محمد، ونائب رئيس أتحاد الطلاب الطالبة ميسون محمد عباس احمد ، ورئيس اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية طارق عماد محمود المنسوب ، ونائب رئيس أتحاد الطلاب محمد أحمد أحمد إسماعيل، و رئيس اتحاد طلاب الكلية الصينية إيمان عبد المنعم رمزى مصطفى ، ونائب رئيس أتحاد الطلاب كريم احمد شعيب.