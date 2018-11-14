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نقيب الفلاحين: وزير الزراعة أنصف المزارعين بعدم دخول بذور الطماطم الفاسدة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:19 م
نقيب الفلاحين: وزير الزراعة أنصف المزارعين بعدم دخول بذور الطماطم الفاسدة الدكتور عبد الفتاح عبد المنعم وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت أنصف الفلاحين كعهدنا به منذ توليه حقيبة الوزارة أثناء جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب وانحاز لطلبات الفلاحين رغم كل الضغوطات وفى سابقه تعد الأولى من نوعها، وأصر الوزير على عدم السماح بدخول صنف الطماطم المعروف بـ 023.

 

 كما قال أنه سيلغى القرار الوزارى رقم 669 لسنة 1991 الخاص بمنع تخزين البطاطس بعد 20/10 حتى لا تضار مصالح المزارعين الذين يخزنون البطاطس بغرض استعمالها كتقاوى، لافتا أن الفلاحين غير مطالبين بدعم المستهلكين فى ظل السوق الحر وارتفاع الأسعار.

 

وأضاف أبوصدام، أن الوزير قال وطبقا لتكليفات رئيس الوزراء فإنه بصدد وضع خريطة زراعية على مدار العام وأنه سينتهى من هذه الخريطة خلال ثلاث أسابيع حتى تتمكن الوزارة من وضع الإجراءات الاستباقية لمواجهة الأزمات.

 

وأشار إلى أن أجهزة الوزارة ولأول مرة اكتشفت أن فيروس تجعد واصفرار الأوراق جاء كامن فى البذور المستوردة رغم أن ذلك لم يحدث من قبل ولم يكن متوقعا، ولهذا لم تختبر البذور المستوردة كونها مقاومة للفيروس من عدمه.

 

وأكد الوزير استحالة تطبيق الدورة الزراعية حاليا، وعلى المستهلكين الامتناع عن الشراء فى حالة ارتفاع الأسعار بشكل غير عادى لمساعدة الدوله فى ضبط الأسعار، كما ناشد الإعلام بعدم تضخيم أو تهوين أى أزمة، وتابع:" يجب علينا ألا نهدم بأيدينا الإنجازات التى وصلنا إليها".

 


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وزارة الزراعة

نقابة الفلاحين

الطماطم المضروبة

البطاطس




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