video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميلانيا ترامب تطالب بإقالة نائبة مستشار الأمن القومى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:44 ص
ميلانيا ترامب تطالب بإقالة نائبة مستشار الأمن القومى ميرا ريكاردل وميلانيا ترامب
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق
فى موقف نادر، طالبت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، بإقالة نائبة مستشار الأمن القومى الأمريكى.
 
 
وذكرت وسائل إعلام أمريكية بينها صحيفة "وول ستريت جورنال" و "نيويورك بوست"، أن ميلانيا طالبت بإقالة ميرا ريكاردل، نائبة مستشار الأمن القومى رسميا.
 
 
وقالت ستيفانى جريشام، المتحدثة باسم ميلانيا فى بيان "إن موقف مكتب السيدة الأولى هو أن ريكاردل، لم تعد تستحق شرف الخدمة فى البيت الأبيض". والسبب وراء ذلك كان مشاجرة وقعت بين ريكاردل وبين أحد موظفى مكتب ميلانيا ترامب، خلال جولتها فى إفريقيا الشهر الماضى.
 
 
وبحسب ما صرحت به مصادر لـ "وول ستريت جورنال"، فأن المشاجرة وقعت بسبب خلاف على مقاعد فى طائرة ميلانيا، وانتهى الأمر بعدم صعود ريكاردل للطائرة وعدم انضمامها للرحلة.
 
 
وفيما بعد قال موظفى ميلانيا للرئيس الأمريكى إنهم يشكون فى كون ريكاردل قامت بتسريب أخبار سلبية عن ميلانيا للصحف.
 
 
أما CNN فقالت إن كبير موظفى البيت الأبيض جون كيلى ومساعده زاك فوينتس، هما أيضا يعتقدان أن ريكاردل تقوم بتسريب أخبار سلبية للصحف عن الإدارة الأمريكية وبالتحديد عنهما شخصيا.
 
 
بينما صحيفة "واشنطن بوست" كانت ذكرت أيضا أن ريكاردل عدوة الجميع فى البيت الأبيض الأن ووصل بها الأمر للدخول فى مشاحنات مع وزير الدفاع جيمس ماتيس.
 
 
والمعروف أن مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون كان من اختار ميرا ريكاردل كنائبة له فى أبريل الماضى، قائلا إنه اختارها بسبب خبراتها الكبيرة فى مجالات مختلفة من بينها ملفات السياسة الخارجية المرتبطة بالأمن القومى.
 
 
فيما قالت "نيويورك بوست"، إن ريكاردل عرف عنها أنها شخصية جريئة تتحدث كما تريد ولا يمكن تخويفها بسهولة.
 
 
والمعروف عن ميلانيا ترامب أنها نادرا ما تتدخل فى السياسة الأمريكية أو القضايا العامة، حيث اشتهرت فى وسائل الإعلام الأمريكية بكونها "مجرد زوجة للرئيس الأمريكى" لكنها لا تمارس أدوارا حيوية على عكس إيفانكا ابنة ترامب الكبرى والتى تعمل كمستشارة له.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميشيل أوباما: ميلانيا ترامب لم تتصل بى أبدا

ميرا ريكاردل

ميلانيا ترامب

الامن القومى

جون بولتون

البيت الابيض




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة