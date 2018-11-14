ميشيل أوباما: بكيت بعد الخروج من البيت الأبيض

كتبت - سالى حسام

كشفت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، أنها دخلت فى نوبة بكاء بعد خروجها من البيت الأبيض عقب نهاية فترة حكم زوجها.

وبحسب صحيفة "مترو"، فأن ميشيل أوباما ظهرت مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى للترويج لمذكراتها التى تحمل عنوان Becoming.

وخلال المقابلة التى حضرها 14 ألف شخص فى شيكاغو، قالت ميشيل أوباما "عندما صعدنا للطائرة بدأت فى البكاء لمدة 30 دقيقة، أعتقد أننى أخرجت كل ما كان بداخلى طوال 8 سنوات ظللت أحاول أن أفعل كل شئ فيها بشكل مثالى".

وأضافت ميشيل إنها استدارت لباراك أوباما الذى أصبح لقبه رسميا "الرئيس السابق" وقالت له "ما فعلنا كان صعبا للغاية".

وعلى الرغم من أن ميشيل أوباما تنتقد ترامب بوضوح فى كتابها فإنها خلال اللقاء مع أوبرا وينفرى لم تتحدث عنه بشكل مباشر أبدا.

جدير بالذكر أن أوباما كان يمزح فى يناير 2016 بأن البعض يريد منه الاستمرار فى الحكم لولاية ثالثة، لكنه لن يفعل هذا احتراما للدستور الأمريكى وأيضا إنحناء لرغبات ميشيل التى قال عنها إنها "ستقتله لو فعل هذا".

وكانت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية بينها "ديلى ميل" و "نيويورك بوست" ذكرت أن ميشيل أوباما كانت تريد انتهاء رئاسة أوباما بفارغ الصبر حتى يمكنها العمل كما تريد فى الكتابة أو إلقاء الخطابات فى الجامعات والمراكز العلمية مما يمنحها الحق فى تلقى أجرا عن هذا العمل.