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موقع أمريكى: CNN حاولت التصالح مع ترامب قبل مقاضاته

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:58 ص
موقع أمريكى: CNN حاولت التصالح مع ترامب قبل مقاضاته دونالد ترامب وجيم أكوستا
كتبت - سالى حسام
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ذكر موقع "ديلى بيست"، أن شبكة CNN حاولت مصالحة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل أن تتجه لمقاضاته بعد إلغاء تصاريح عمل مراسلها فى البيت الأبيض جيم أكوستا.
 
وبحسب الموقع فإن الشبكة الإعلامية اتجهت لمقاضاة ترامب بعدما فشلت فى التصالح معه، وقال جيف زوكر رئيس CNN أن الدعوة القضائية جاءت لكون إلغاء تصاريح عمل جيم أكوستا نوعا من الهجوم على حرية الرأى.
 
وقالت مصادر بالشبكة للموقع، إن "البيت الأبيض بدا غير مهتم بالتصالح وأن الاتصالات ظلت فى حالة شد وجذب"، الأمر الذى اعتبره الموقع إشارة على كون ترامب أراد حربا مع الإعلام الأمريكى، وخاصة الشبكة التى لطالما وقفت ضده.
 
وبحسب الدعوة القضائية، فإن الأوراق تشير إلى كونها موجهة بالاسم ضد "ترامب" وكبير موظفى البيت الأبيض جون كيلى، بجانب سارة هوكابى ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، ومعهم رئيس الاتصالات بالبيت الأبيض، بيل شاين، وأحد عناصر الخدمة السرية لم يتم ذكر اسمه، وإن كانت وسائل الإعلام ترجح إلى كونه الضابط الذى أخذ تصاريح عمل جيم أكوستا.

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