موجز أخبار6.. وفاة العقيد ساطع النعمانى ضحية إرهاب الإخوان خلال رحلة العلاج

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وفاة العقيد ساطع النعمانى ضحية إرهاب الإخوان خلال رحلة علاج بالخارج.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

توفى العقيد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر اليوم، فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بأن يكون يوم الثلاثاء 20 من نوفمبر عام 2018 ميلادية، الموافق 12 من ربيع الأول عام 1440 هجرية إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة فى ظل ارتفاع النمو السكانى، بالإضافة إلى ثبات حصة مصر السنوية من مياه النيل، لذلك لابد من تكاتف الجهود الحكومية مع المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لنشر الوعى بأهمية الترشيد فى استهلاك الموارد المائية بين المواطنين، والحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشكل مستمر.

هل يكون انتقال عثمان ديمبلي لصفوف ليفربول، مقدمة لرحيل النجم المصري محمد صلاح لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ؟، بعدما باتت أيام الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي مع نادي برشلونة الاسباني باتت معدودة، فى اعقاب كشف صحيفة "صن" الإنجليزية، عن نية نادي ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح تقديم عرض قياسي من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة.

قال الراحل ساطع النعمانى لرجال وأبطال القوات المسلحة، أثناء تكريم أهالى شهداء الدفعة 103 حربية بمستشفى 57357 ، بحضور عدد من أبطال ومقاتلى القوات المسلحة : "أنتم الحصن والسند اللى بنتسند عليه كلنا".

بعد حالة الطقس غير المستقر التى تضرب البلاد، ينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس غدا الخميس، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد، وذلك فى نقاط مبسطة

كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الزمالك لم يوثق العقود الجديدة الخاصة باللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم اكتشاف رقم قومى مسجل على 7 بطاقات تموين وهل من المنطق أن يظل صاحب هذا الرقم القومى يصرف أكثر من مرة قائلا:" لن يقبل المجتمع أن يهدر فلوس الضرائب وعرق المواطنين سواء فى وجودى أو بعدى على الهدر وأن هناك بطاقات تموين شغاله وليس لها صاحب وتوجد فى الأدراج ولن نستطيع ضبط ذلك دون وجود قاعدة بيانات سليمة وهو ما نقوم به حاليا.

أجرت صحيفة ماركا الإسبانية استفتاء بين زوارها لاختيار أفضل جماهير فى العالم، وتضمنت القائمة مشجعى 20 فريقا حول العالم من بينهم النادى الأهلى.

نجا 22 صيادا من الغرق بعدما اصطدام المركب بالشعب المرجانية داخل مياة البحر الأحمر.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن محددات دخول أشخاص فى بطاقات التموين أو الخروج منها ليس له علاقة بدخل الفرد، وبحث الدخل والإنفاق الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء هو الذى سيكون المؤشر الحقيقى لتنقية البطاقات، نظرا لأن البحث يحدد نسبه استهلاك الطعام والشراب وكذلك الكهرباء والسكان والتليفونات قائلا:" لن يضيع حق أى مواطن فى المنظومة التموينية لصرف السلع " ومكاتب التموين تستقبل طلبات التظلم للمواطنين.

عقد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مؤتمرا صحفيا اليوم، الأربعاء، أعلن خلاله إعادة هيكلة وتأمين المواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى للأمن القومى فى مصر، لتطوير محتواها التحريرى وتحقيق انتشارها على نطاق واسع، وتأمينها التام ضد أى محاولات الاختراق.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن خلال الأربع سنوات القادمة ستكون هناك أولوية لتمويل المشروعات البيئية فى أجندة الموازنة العامة للدولة؛ لخفض نسب التلوث والحفاظ على البيئة وفقًا لخطة ورؤية مصر 2030

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار حالة الطقس غير المستقر حتى نهاية الأسبوع، لافتا إلى أن توقعات استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية، على السواحل الشمالية والوجه البحرى.

كشف مصدر أمنى حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى حول حدوث حريق هائل بمقر الشركة الشرقية للدخان .

يقع بعض المثقفين فى بعض الأخطاء السذاجة، التى لا يمكن أن تمر مرور الكرام، والكاتبة فاطمة ناعوت آخر من وقع فى مثل هذه الأخطاء، حيث نشرت صورة لها بجانب الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق، مع تعليق "عظيم من عظماء مصر.. أحب هذا الرجل بقدر ما يجب مصر ويحب بسطاء مصر مع هاشتاج خاطئ باسم "كمال الشاذلى"، فى حين أن الصورة والكلام يخص الدكتور كمال الجنزورى.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الجميع تحدث عن مدى ضياع الأموال فى الدعم متسائلا هل نتفق على ذلك وأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه بدرجة كفاءة عالية حاليا، مما يتطلب إجراءات لمنع تسرب الدعم لفئات غير مستحقة مطالبا وسائل الإعلام على الاتفاق لمعرفة الفئات الأكثر احتياجا.