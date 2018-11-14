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موانئ البحر الأحمر تناقش موازنة العام المالى الجديد بقيمة ٢.٥ مليار جنيه

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:00 ص
موانئ البحر الأحمر تناقش موازنة العام المالى الجديد بقيمة ٢.٥ مليار جنيه موانى البحر الاحمر
كتب رضا حبيشى
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أكد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بدء مناقشة مشروع الموازنة العامة للهيئة ( جارية – استثمارية ) للعام المالى 2019/2020 بتكلفة تقديرية مليار و خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه.
 
 
وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لـ " اليوم السابع " أنها تشمل استكمال تنفيذ اعمال رفع كفاءة الارصفة البحرية والساحات الخلفية لميناء نويبع ، ورفع كفاءة و استكمال الرصيف الجنوبى و تطوير الساحات الخلفية لميناء السويس وانشاء منطقة انتظار للساحات الخلفية خارج ميناء سفاجا و رفع كفاءة ميناء شرم الشيخ
 
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ولفت هشام أبو سنة إلى أن الهيئة ستقوم بطرح عدد من المشروعات بنظام الاستثمار بموانى الهيئة بحيث لا تحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية مع زيادة الدخل القومى والقيمة المضافة بالموانى التابعة وجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد و مضاعفة المساحات الارضية للموانى و اطوال الارصفة و زيادة طاقتها الى اكثر من 15 مليون طن سنويا.
 
 
 
 

 

 


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موانى البحر الاحمر

ميناء سفاجا

ميناء نويبع




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