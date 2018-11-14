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ممثل التموين أمام النواب: تحفظنا على "ثلاجات البطاطس" غير المرخصة فقط

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:39 م
ممثل التموين أمام النواب: تحفظنا على "ثلاجات البطاطس" غير المرخصة فقط اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى
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أكد ممثل وزارة التموين أسامة محمود، على أن الوزارة متهمة بتحفظها على جميع ثلاجات تجار البطاطس وهذا أمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن التلاجات المتحفظ عليها هى غير المرخصة فقط.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشان ازمة ارتفاع اسعار البطاطس

 

وقال محمود، إن مفتشى التموين عندما يقوموا بالدخول إلى مقر الثلاجات فإنها تطلب المستندات التى تثبت حيازه السلع المتواجدة بها وحال وجودها لا تتخذ أى إجراء، أما إذا ثبت إنها غير مرخصة يتم التحفظ على هذه الثلاجات، متابعا: "ما بنى عليباطل فهو باطل.. هؤلاء بيجمعوا المحاصيل عشان يضربوا فى السّوق".

 

وآثار حديث ممثل وزارة التموين استياء النواب، حيث قال النائب هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن رد وزارة التموين غير مقنعة، ونؤكد أن هناك إجراءات ضد المرخصة وغير المرخصة، بل وهناك أحكام تصل إلى سنة، ونحتاج رد واف، مشيرًا إلى أن الإجراءات التى فامت بها وزارة التموين ضد تجار البطاطس "عشوائية".

 


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