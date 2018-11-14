مكافحة المخدرات تضبط 29 قضية بحملات تمشيط محيط المدارس والجامعات

كتب إبراهيم أحمد – دينا الحسينى

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، توجيه العديد من الحملات الأمنية المُكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستهداف مُحيط المدارس والجامعات بكافة أنحاء الجمهورية، بقصد ضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

وأسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط 29 قضية "إتجار، وحيازة مواد مخدرة"، وضبط خلالها كمية من مخدر الهيروين وزنت 505 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3.100 كيلو، كمية من مخدر البانجو وزنت 21.350 كيلو، كمية من مخدر الأفيون وزنت 750 جرام، 3838 قرص مخدر مختلف الأنواع.

كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.650 كيلو، ومن أبرزها رصدت الحملة نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بنطاق محافظة السويس، "أشرف.ع.س" سائق، لقيامه بالإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه (بمحيط المنشأت التعليمية) بنطاق محافظة السويس، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وضبطه أثناء إستقلاله سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.