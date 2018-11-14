مكافأة لعمال جنوب سيناء لدورهم فى ظهور شرم الشيخ بصورة راقية فى منتدى الشباب

جنوب سيناء – فايزة مرسال

رصد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مكافآت لتكريم العمال بلغت هذا العام ربع مليون جنيه، تقديرا لجهدهم، حيث شهد أمس حفلا فنيا بالسوق التجارى القديم أقامته فرقة الشرقية للفنون الشعبية عرضت من خلاله عددا من فقراتها الفنية الرائعة.

وقدم المحافظ الشكر لكافة العاملين ورؤساء القطاعات بالمدينة، وخاصة رئيس المدينة الذى كان مثالا رائعا فى التفانى فى عمله، وقاد كتائب من العمال المتميزين، والذى ظهرت على إثره مدينة شرم الشيخ بصورة رائعة أبهرت زوارها من كافة جنسيات العالم، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكر عمال المدينة أثناء مشاركته فى منتدى شباب العالم.

والتقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بوزيرة البيئة الجزائرية فاطمة زهرة زرواطى اثناء جولته التفقدية للسوق التجارى القديم، ورحب بها على أرض مدينة شرم الشيخ ودعاها لزيارة مسجد الصحابة، وكانت الوزيرة الجزائرية تقوم بجولة سياحية بمدينة السلام على هامش مشاركتها فى مؤتمر التنوع البيولوجى.