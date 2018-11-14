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مقتل وإصابة 60 مسلحًا من طالبان فى غارة استهدفت قافلتهم بإقليم غازني

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:38 م
مقتل وإصابة 60 مسلحًا من طالبان فى غارة استهدفت قافلتهم بإقليم غازني عناصر من الجيش الافغانى
كابول /أ ش أ/
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أعلن المتحدث باسم شرطة إقليم غازني، أحمد خان سيرات، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 60 مسلحًا من حركة طالبان سقطوا بين قتيل وجريح، إثر غارة جوية شنتها قوات أجنبية استهدفت قافلة لطالبان فى الإقليم الواقع بجنوب أفغانستان.

وقال سيرات - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية - إنه تم استهداف قافلة من السيارات كانت تقل مسلحى طالبان فى منطقة زارداك على الطريق السريع بين غازنى وأوروزجان، وذكر أن اشتباكات وقعت أيضًا فى منطقتى ماليستان وجاغورى بأفغانستان.

ولفت سيرات إلى أن شرطيًا وجنديين من الجيش الأفغانى قتلوا بينما أصيب شرطى آخر بعدما اقتحم مسلحون نقطة تفتيش فى منطقة باكاوال مساء الأمس الثلاثاء.

 


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