مقتل وإصابة 32 مسلحا فى اشتباكات وغارات جوية على شمال أفغانستان

كابول (أ ش أ)

لقى 18 مسلحا من حركة طالبان مصرعهم بينهم قائد محلى للحركة؛ بينما أصيب 14 آخرون أثناء اشتباكات وغارات جوية شنتها السلطات الأفغانية على مقاطعة فارياب شمالى أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الافغانى فى الشمال قوله: أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومسلحى طالبان فى قرية كاليك فى منطقة قيصر ما أسفر عن مقتل 18 مسلحا على الأقل بينهم القائد المحلى الملا خال ميرزا.

وأضاف البيان أن قوات الأمن حصلت على دعم جوى، ونتيجة لذلك أصيب 14 مسلحًا على الأقل، وتم تدمير خمس سيارات وخمسة عشر نوعاً مختلفاً من أسلحة المقاتلين أثناء الاشتباكات والضربات الجوية.