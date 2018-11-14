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مصدر أمنى: "عقب سيجارة مشتعل" وراء حريق شركة الشرقية للدخان دون إصابات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:28 م
مصدر أمنى: "عقب سيجارة مشتعل" وراء حريق شركة الشرقية للدخان دون إصابات حريق - أرشيفية
كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني
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كشف مصدر أمنى حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى حول حدوث حريق هائل بمقر الشركة الشرقية للدخان .

 

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغاً من مسئولى الشركة الشرقية للدخان ، بتصاعد أدخنة من داخل مصنع كائن بمجمع المصانع التابع للشركة بالمدينة الصناعية بأكتوبر نتيجة إلقاء عقب سيجارة على 2 سجادة كرتون بأحد مخازن المصنع "يحتوى على كابلات متهالكة"، وتم السيطرة على الحريق، بمعرفة الأمن الصناعى للشركة دون حدوث ثمة تلفيات أو إصابات.


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