مصدر أمنى: "عقب سيجارة مشتعل" وراء حريق شركة الشرقية للدخان دون إصابات

كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني

كشف مصدر أمنى حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى حول حدوث حريق هائل بمقر الشركة الشرقية للدخان .

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغاً من مسئولى الشركة الشرقية للدخان ، بتصاعد أدخنة من داخل مصنع كائن بمجمع المصانع التابع للشركة بالمدينة الصناعية بأكتوبر نتيجة إلقاء عقب سيجارة على 2 سجادة كرتون بأحد مخازن المصنع "يحتوى على كابلات متهالكة"، وتم السيطرة على الحريق، بمعرفة الأمن الصناعى للشركة دون حدوث ثمة تلفيات أو إصابات.