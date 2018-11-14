video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مستشفيات جامعة أسيوط تعلن علاج 50 حالة من المصابين باعتلال شرايين المخ

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:42 ص
مستشفيات جامعة أسيوط تعلن علاج 50 حالة من المصابين باعتلال شرايين المخ جامعة أسيوط
أسيوط - محمود عجمى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن إنجاز جديد في أرقام وإحصائيات الخدمة الطبية المقدمة فى مستشفيات الجامعة، وهو نجاح قسم الأشعة التشخيصية بالكلية في علاج 50 حالة في أوقات متفرقة من المصابين بحالات اعتلال في شرايين المخ وإنقاذ حياتهم، وذلك بالتعاون مع أساتذة قسم التخدير والعناية المركزة، وهو ما يأتي في إطار جهود عمل المستشفى المتواصل لتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى في مختلف التخصصات وذلك تحت رعاية طارق الجمال رئيس الجامعة.

ومن جانبه، كشف الدكتور مصطفي هاشم  عثمان الأستاذ ورئيس قسم الأشعة التشخيصية وقائد الفريق عن تفاصيل حالة المريضة التي تبلغ من العمر 17عاماً والتي كانت تعانى من نزيف حاد بالمخ نتيجة وجود تمدد شرياني، والذي أثر بالسلب علي حركة الطرف السفلي الأيسر للمريضة، موضحاً أنه تم خلال العملية عمل حشو التمدد الشرياني بحلزونات قابلة للانفصال وقساطر شديدة الدقة للتمكن من الدخول للشرايين المخية، ثم نقل المريضة  فور خروجها من العمليات إلى وحدة العناية المركزة دون أي مضاعفات وبعد تماثلها للشفاء تم السماح لها بمغادرة المستشفى على أن يتم استكمال العلاج الطبيعي لاحقاً .

كما أضاف الدكتور  هاني محمد عبد الحكيم سيف  الأستاذ بقسم الأشعة التشخيصية، أن تلك العملية فتحت أملاً جديداً للمرضى الذين يعانون من حالات مشابهة، موضحاً أن وحدة الأشعة التداخلية  بالقسم قامت بعمل علاج بالقسطرة المخية لعدد كبير من الحالات مثل حالات تمدد الشرايين وحالات ضيق الشريان السباتي وحالات الناسور الشرياني الوريدي بالمخ وغيرها، وذلك وفق أحدث التجهيزات والإمكانيات الطبية. 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. رئيس جامعة أسيوط يدرب فريقا طلابيا على جراحة الضفيرة العصبية

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

جامعة اسيوط

كلية الطب

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة