مستشفيات جامعة أسيوط تعلن علاج 50 حالة من المصابين باعتلال شرايين المخ

أسيوط - محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن إنجاز جديد في أرقام وإحصائيات الخدمة الطبية المقدمة فى مستشفيات الجامعة، وهو نجاح قسم الأشعة التشخيصية بالكلية في علاج 50 حالة في أوقات متفرقة من المصابين بحالات اعتلال في شرايين المخ وإنقاذ حياتهم، وذلك بالتعاون مع أساتذة قسم التخدير والعناية المركزة، وهو ما يأتي في إطار جهود عمل المستشفى المتواصل لتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى في مختلف التخصصات وذلك تحت رعاية طارق الجمال رئيس الجامعة.

ومن جانبه، كشف الدكتور مصطفي هاشم عثمان الأستاذ ورئيس قسم الأشعة التشخيصية وقائد الفريق عن تفاصيل حالة المريضة التي تبلغ من العمر 17عاماً والتي كانت تعانى من نزيف حاد بالمخ نتيجة وجود تمدد شرياني، والذي أثر بالسلب علي حركة الطرف السفلي الأيسر للمريضة، موضحاً أنه تم خلال العملية عمل حشو التمدد الشرياني بحلزونات قابلة للانفصال وقساطر شديدة الدقة للتمكن من الدخول للشرايين المخية، ثم نقل المريضة فور خروجها من العمليات إلى وحدة العناية المركزة دون أي مضاعفات وبعد تماثلها للشفاء تم السماح لها بمغادرة المستشفى على أن يتم استكمال العلاج الطبيعي لاحقاً .

كما أضاف الدكتور هاني محمد عبد الحكيم سيف الأستاذ بقسم الأشعة التشخيصية، أن تلك العملية فتحت أملاً جديداً للمرضى الذين يعانون من حالات مشابهة، موضحاً أن وحدة الأشعة التداخلية بالقسم قامت بعمل علاج بالقسطرة المخية لعدد كبير من الحالات مثل حالات تمدد الشرايين وحالات ضيق الشريان السباتي وحالات الناسور الشرياني الوريدي بالمخ وغيرها، وذلك وفق أحدث التجهيزات والإمكانيات الطبية.