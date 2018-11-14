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مد أجل الحكم على المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ9 ديسمبر

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:32 ص
مد أجل الحكم على المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ9 ديسمبر محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم علي 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لـ9 ديسمبر للنطق بالحكم.
 
 
وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.
 
 
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

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الارهاب

محاولة اغتيال النائب العام المساعد

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