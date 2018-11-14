محمد عمران: علاقة الرقابة المالية بمجلس الدولة متشابكة وقوية وتتسم بالتعاون

كتب أحمد عبد الهادى - هانى الحوتى

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن علاقة الهيئة بمجلس الدولة علاقة متشابكة قوية للغاية، وتتسم بالتعاون المستمر.

وأوضح عمران، أن الهيئة منذ عام 2014 حتى الآن طرحت أكثر من 6 مشروعات قوانين، مضيفا أنها أكثر هيئة قدمت مشروعات خلال الـ 5 سنوات الماضية.

وأشار عمران، خلال كلمته فى مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، إلى أن الهيئة فى تواصل دائم ومستمر مع المستشار حسن شلال، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مضيفا أن حلقات المناقشة لمشروعات القوانين قد تمتد عدة أيام، وذلك لمراجعتها جيدا، قبل الوصول للصيغة النهائية، بحيث تتفق مع التشريعات العامة والضوابط والصالح العام.

ولفت إلى أن الهيئة تثمن دور رجال القضاء، ومستشارى مجلس الدولة للدور الكبير، فى نجاح المنظومة، لأن لهم دورا رقابيا كبيرا فى تنمية الأسواق.

وتابع: "الهدف الرئيسى للهيئة يتمثل فى تحقيق العدالة والنزاهة، ومنع أى ممارسات تخل بسوق المال، واقتراح مشروعات قوانين تكون بمثابة رقيب".