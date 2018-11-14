محطة معالجة القاهرة الجديدة تستقبل طلاب جامعة طنطا

فى إطار مبادرة "كل يوم جديد" برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وفى إطار مبادرة "كل يوم جديد" لشباب الجامعات المصرية استقبلت محطة معالجة القاهرة الجديدة للصرف الصحي اليوم الأربعاء وفدا من طلاب جامعة طنطا للتعرف على ما تم من أعمال التشييد والبناء والتشغيل والإدارة للمحطة، وذلك وفقًا لخطط الدول في بناء المشروعات العملاقة، ومنها مشروع محطة للصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على الأهمية التي توليها وزارة التعليم العالي لزيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية الكبرى بالدولة؛ لغرس قيم الانتماء والوطنية في نفوس الطلاب، موضحا أنه تم الحرص على أن تتضمن هذه الزيارات طلاب من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل تعريف أكبر عدد من الشباب بمجهودات وزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

وتأتى هذه الزيارة تفعيلًا للمبادرة القائمة بين وزارتي التعليم العالي ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تحت عنوان: "كل يوم جديد"؛ لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة بهدف تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وتنمية قيم الولاء وحب العمل والقدرة على الإنجاز لدى هؤلاء الشباب.

وخلال الزيارة تم عرض فيلم تسجيلي لتوضيح المعلومات حول المحطة وتوجه الطلاب بعد ذلك للموقع الميداني الخاص بالمحطة، وكان في استقبالهم المسئول عن الإشراف وتيسير العمل بالموقع، وتم اطلاع الطلاب على المراحل التي تمت بالفعل على أرض الواقع، وهو ما شاهده الطلاب بأنفسهم ولمسوا الدور المهم الذي تؤديه الدولة في مثل هذه المشروعات القومية الكبيرة.

وقد شاهد الطلاب أيضا خلال الزيارة أعمال السريان في محطة المعالجة الأولية ونقاط تجميع وغرفة تشغيل وتمرير وقياس السريان وأدوات مشط المواد الخشنة والناعمة، والتخلص من الرمال الخشنة. وفى نهاية جولتهم أعرب الطلاب عن سعادتهم وفخرهم بهذا المشروع العملاق التي تنفذها الدولة، كما أكدوا ثقتهم في أن هذا المشروع بمراحله المختلفة سيكون أحد المشروعات الكبرى التي ستمثل نقلة كبيرة على طريق تقدم الإقتصاد المصري وخلق فرص عمل ضخمة.

ومن جانبه، أوضح أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، أن هذا الفوج يُعد الفوج السادس على التوالي الذي تقوم وزارة التعليم العالي بإرساله لأحد المشروعات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، حيث يقوم عدد من طلاب الجامعات المصرية الأربعاء من كل أسبوع ولمدة ثلاثة أشهر متتالية بزيارة عدد من المشروعات التنموية العملاقة التابعة للوزارة في إطار الوصول لأكبر عدد من الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن محطة القاهرة الجديدة للصرف الصحي هي إحدى محطات الصرف الصحي في مصر وتقع المحطة في منطقة القاهرة الجديدة، و بدأت أعمال المرحلة الأولى من المحطة 2009-2014، وانطلقت المرحلة الثانية في 2015، ويتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في توفير محطة مناسبة للبيئة وميسورة التكلفة لتنقية مياه الصرف الصحي لمدينة القاهرة الجديدة والمناطق المحيطة بها؛ بهدف تغطية الزيادة السكانية الحالية والمتوقعة خلال الفترة المقبلة.