محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع إسكان الجونة ببرج البرلس بتكلفة 100 مليون جنيه

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، مشروع إسكان الجونة ببرج البرلس بتكلفة 100 مليون جنيه ، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 62 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي الرابع من نوفمبر 1956م.

قال محافظ كفرالشيخ، ان وحدات الإسكان الاجتماعي بمركز ومدينة برج والبرلس (أرض الجونة) ومشروع إنشاء 26عمارة بعدد 520 وحدة سكنية بتكلفة 100 مليون جنيه طبقاً للقيمة التعاقدية، بمساحة 90 متر مربع كاملة التشطيب و 416 محل، تم تنفيذها من خلال مديرية الإسكان والمرافق، بالتعاون مع الشركة الوطنية لمواد البناء والمقاولات، لافتاً ان ما تم تنفيذه من اسكان اجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، هو ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في بداية برنامجه الانتخابي.

أضاف محافظ كفرالشيخ، انه تم إنشاء 6 عمارات بعدد 120 وحدة سكنية بقيمة إجمالية 18 مليون و191 ألف جنيه، تم الانتهاء من 6 عمارات بموقع الإسكان الاجتماعي بالجونة برج البرلس بعدد 120 وحدة سكنية بمساحة 90 متر مربع كاملة التشطيب و 96 محل، تم تنفيذه من خلال الشركة الوطنية لمواد البناء والمقاولات، و 9 عمارات بموقع الإسكان الاجتماعي بالجونة برج البرلس بعدد 180 وحدة سكنية و 144 محل، تم تنفيذه من خلال الشركة الوطنية لمواد البناء والمقاولات، كما تم الانتهاء من المباني والتسليم لوزارة الإسكان وجارى الانتهاء من أعمال الرصف وتوصيل الغاز الطبيعي، مشيراً انه تم تخصيص وحدات سكنية لـ 286 مواطن، وقام 83 مواطن بسداد عدادات المياه والكهرباء.

تابع محافظ كفرالشيخ، انه يتم انشاء 14 عمارة جديدة بمشروع «تحيا مصر» لإسكان الشباب بغرب مدينة كفرالشيخ، فضلاً عن طرح 9 عمارات جديدة بنفس الموقع لتبلغ عدد الوحدات السكنية 2100 وحدة سكنية من خلال اقامة 60 عمارة للإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب، مؤكداً انه جارى اتخاذ اجراءات تخصيص 5 أفدنة أخرى بنفس الموقع، لضمها لمشروع تحيا مصر لإسكان الشباب، فضلاً عن عمل الرسومات المعمارية لقطع أراضي بسخا والحمراوى بمدينة كفرالشيخ وارسالها لوزارة الاسكان لاعتمادها، لإنهاء أزمة الإسكان بمدينة كفرالشيخ المستمرة منذ عام 2004م، وتوفير وحدات اسكان لحاجزي الـ 5 و9 آلاف جنيه.

وأوضح " المحافظ " ان اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لعاصمة المحافظة يواجه ظاهرة البناء المخالف ويقضى على العشوائية ويسهم في حل أزمة الإسكان، حيث تم صدور القرار رقم 484 لسنة 2018 من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، بتاريخ 29 مايو 2018، وذلك باعتماد قرار تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفرالشيخ، ويتم العمل طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

وقدم محافظ كفرالشيخ الشكر لوزارة الإسكان والقائمين على تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي ببرج البرلس.

جاء ذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومحمد محجوب، رئيس مركز ومدينة البرلس، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وعدد كبير من شباب المحافظة وأهالي البرلس.

كما افتتح محافظ كفرالشيخ، مدرسة كفر جلو وأولاد سعيد بتكلفة 4.9 ملايين جنيه، بادارة بلطيم التعليمية، لخفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس،كما افتتح محافظ كفرالشيخ، مدرسة المرازقة الابتدائية، بإدارة بلطيم التعليمية، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 62 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية الرابع من نوفمبر 1956م، بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومحمد محجوب، رئيس مركز ومدينة البرلس، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئة الابنية التعليمة، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس قطاع المشروعات بهيئة الأبنية التعليمية، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم افتتاح مدرسة كفر جلو وأولاد سعيد بإدارة بلطيم التعليمية بتكلفة 4.9 مليون جنيه على مساحة 2037م2_أرضى + 4 طوابق بعدد فصول 11 فصل، لافتاً ان الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمراراً لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ تنفيذاُ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أضاف محافظ كفرالشيخ، ان إجمالي عدد المدارس 104 مدرسة و2 إدارة تعليمية و3 وحدات صحية، بتكلفة إجمالية 610 مليون 256 ألف و 524 جنيه، بإجمالي عدد مباني 117 مبنى، بإجمالي عدد فصول 1429 فصل، تم إنجاز 93 مدرسة بإجمالي عدد مباني 105 مبنى، بإجمالي عدد فصول 1265 فصل، وعدد المدارس الجاري العمل بها 11 مدرسة بإجمالي عدد مباني 12 مبنى، بإجمالي عدد فصول 164 فصل، بإجمالي 109 مشروع ضمن خطة 2017/ 2018 م، بالإضافة الى أن عدد المدارس 67 مدرسة وإدارة تعليمية، بتكلفة إجمالية 112 مليون 970 ألف و 609 جنيه، بإجمالي عدد مباني 69 مبنى، بإجمالي عدد فصول 948 فصل، وعدد المدارس الجاري العمل بها 17 مدرسة بإجمالي عدد مباني 20 مبنى، بإجمالي عدد فصول 236 فصل، وجارى إسناد 12 مدرسة بإجمالي عدد مباني 12 مبنى، بإجمالي عدد فصول 179 فصل، تم تجهيز 31 مدرسة ولم يتم الإعلان عن طرحها بإجمالي عدد مباني 31 مبنى، بإجمالي عدد فصول 430 فصل، وتم تجهيز 3 مدارس يابانية تم تجهيزها للطرح ولم يتم الإعلان عنها بعدد مباني 3 مبانى، بإجمالي عدد فصول 50 فصل، كما تم تجهيز 4 مدارس لطرحها بإجمالي عدد مباني 4 مبانى، بإجمالي عدد فصول 52 فصل، بإجمالي 68 مشروع ضمن خطة 2018/ 2019م، مشيراً أنه يوجد 52 حي وقرية من المناطق الأشد إحتياجاً بالمحافظة تحتاج الى توفير 71 موقع أرض لتوفير فصول إضافية بإجمالي 1446 فصل.

وقال محافظ كفرالشيخ، انه تم افتتاح الإحلال الجزئى مدرسة المرازقة الابتدائية بتكلفة 2 مليون و 800 ألف جنيه، على مساحة 1823 م 2، بعدد فصول 11 فصل تضم ارضى واربعه أدوار، لافتاً ان الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس لمزيد من خفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم.

أكد محافظ كفرالشيخ، ان الاهتمام بقطاع التعليم من أولى اولوياتنا، لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، لتوفير الامكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعى يستطيع النهوض بمستقبل الوطن، وفى نهاية الاحتفال استمع محافظ كفرالشيخ، لقصائد شعرية قدمها تلاميذ المدرسة، مقدماً لهم التحية والعاملين بالتربية والتعليم والأبنية التعليمية.