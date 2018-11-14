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محافظ كفر الشيخ يفتتح مسجد النرجس ببلطيم بتكلفة 6 ملايين جنيه

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:34 م
محافظ كفر الشيخ يفتتح مسجد النرجس ببلطيم بتكلفة 6 ملايين جنيه الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان
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افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مسجد النرجس ببلطيم بتكلفة 6 ملايين جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 62 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية الرابع من نوفمبر 1956م، بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومحمد محجوب، رئيس مركز ومدينة البرلس، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وقال محافظ كفرالشيخ، انه تم إنشاء مسجد النرجس ببلطيم بميدان النرجس بمدينة مصيف بلطيم، بتكلفة 6 ملايين جنيه، والمقام على مساحة 1350 متراً ويضم مصلى نسائي، وداراً لتحفيظ القرآن الكريم، تم تنفيذه في 4 أعوام، بتصميم بنائي حديث يتبع كل الإمكانيات الخاصة بشروط الصلاة.

كما افتتح محافظ كفرالشيخ، مدرسة كفر جلو وأولاد سعيد بتكلفة 4.9 ملايين جنيه، بادارة بلطيم التعليمية، لخفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس، كما افتتح محافظ كفرالشيخ، مدرسة المرازقة الابتدائية، بإدارة بلطيم التعليمية، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 62 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية الرابع من نوفمبر 1956م، بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومحمد محجوب، رئيس المركز .

 

 


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