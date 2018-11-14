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محافظ كفر الشيخ يفتتح المقر الإدارى لمركز شباب برج البرلس بتكلفة 1.8 مليون جنيه

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:50 م
محافظ كفر الشيخ يفتتح المقر الإدارى لمركز شباب برج البرلس بتكلفة 1.8 مليون جنيه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان
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افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، واللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، المقر الإداري لمركز شباب برج البرلس بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 62 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية الرابع من نوفمبر 1956م، بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومحمد محجوب، رئيس مركز ومدينة البرلس، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وعدد كبير من شباب المحافظة وأهالي البرلس.

قال محافظ كفرالشيخ، إن المقر الإداري لمركز شباب برج البرلس تم إنشاؤه على مساحة 446 متر مربع، بتكلفة مليون و800 ألف جنيه ، وذلك ضمن تطوير مركز شباب برج البرلس الذى يتضمن ملعب قانونى، وملعب خماسي على مساحة 12 قيراط، وسور خارجي، مضيفاً ان الهيئة العامة للإنتاج الحربى قامت بتنفيذه، بمدة تنفيذ 10 شهور.

 

 
 
 
 

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