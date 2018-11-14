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محافظ كفرالشيخ يقطع جولته لافتتاح مشرعات ويتابع إخماد حريق مزرعة دواجن

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 05:10 م
محافظ كفرالشيخ يقطع جولته لافتتاح مشرعات ويتابع إخماد حريق مزرعة دواجن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قطع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، جولاته لافتتاح مشروعات خدمية، خلال الاحتفال بالعيد القومى، وتوجه لمتابعة جهود الحماية المدنية فى السيطرة على حريق مزرعة للدواجن بجزيرة الورد التابعة لمركز الحامول، ويكلف مديرية التضامن الاجتماعى بدراسة الحالات المتضررة من الحريق، ومضاعفة سيارات الحماية المدنية لسرعة إخماد الحريق.، وتم نقل مصاب من موظفى الدفاع المدنى لمستشفى كفر الشيخ لتلقى العلاج اللازم لشعوره باختناق، أثناء إخماد الحريق .

 

وكلف طه، بزيادة عدد سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف حتى السيطرة على الحريق بشكل كامل، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وتقديم المساعدة للمتضررين فى نقل الدواجن خارج المزرعة للحد من أى خسائر.

 

وكلف محافظ كفرالشيخ، سيارات الحماية المدنية والإسعاف بالانتقال إلى موقع الحريق فور الإبلاغ عنه، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و3 سيارات للإسعاف، وذلك للسيطرة على حريق جزئى نشب فى مزرعة دواجن بجزيرة الورد بالحامول، وتمت السيطرة على الحريق، بإشراف محافظ كفرالشيخ، والذى تواجد بموقع الحادث حتى الاطمئنان بشكل نهائى على السيطرة الكاملة عليه، وذلك بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب أحمد جبارة، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن، وأعضاء مجلس النواب، والمهندس هشام فتحى، مدير عام النظافة والتجميل، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

 

فيما قدم أهالى جزيرة الورد الشكر لمحافظ كفرالشيخ، على اهتمامه وحرصه على متابعة أعمال السيطرة على الحريق شخصيًا وانتظاره بمكان الحادث حتى السيطرة الكاملة على إطفاء الحريق.

 

ومن جانب آخر، افتتح محافظ كفرالشيخ ، مركز شباب بلطيم على مساحة 2 فدان بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ 62 فى ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية الرابع من نوفمبر 1956م، وذلك بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومحمد محجوب، رئيس مركز ومدينة البرلس، والمحاسب فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمحاسب محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن، وأعضاء مجلس النواب، وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

 

قال طه، إن مركز شباب بلطيم تم إنشاؤه على مساحة 2 فدان، بتكلفة إنشاء 7.5 مليون جنيه، يتضمن ملعب قانونى، وتم تنجيله بالنجيل الصناعى، والذى نفذته الهيئة العامة للإنتاج الحربى، بمدة تنفيذ 10 أشهر، مضيفًا أن انشاء مراكز الشباب فى المدن والقرى تهدف إلى تحقيق خطوات إيجابية ملموسة فى إطار رؤية شاملة وخطة متكاملة لتطوير البنية الأساسية الشبابية والرياضية فى مختلف مراكز المحافظة.


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