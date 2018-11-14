محافظ شمال سيناء يلتقى أبناء شهداء الروضة

شمال سيناء - محمد حسين

التقى اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى مكتبه عددا من أبناء شهداء قرية الروضة.

وقال المحافظ إن هذا اللقاء يسبق إحياء ذكرى استشهاد آبائهم بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة فى مسجد الروضة بحضور عدد من الوزراء.

وأشار المحافظ على افتتاح المشروعات والمنازل التى تم رفع كفائتها، وتسليم المستحقين شيكات مقدمة من عدد من الجهات.

شارك فى اللقاء الدكتور سليمان شميط مدير إدارة بئر العبد التعليمية وهو أحد الناجين من الحادث ووالد شهيد.

وسلم المحافظ درع شهداء الروضة تقديرا لجهوده.

حضر اللقاء اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ومحمد أبو هانى، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بشمال سيناء.