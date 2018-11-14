video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء يلتقى أبناء شهداء الروضة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:07 م
محافظ شمال سيناء يلتقى أبناء شهداء الروضة المحافظ وأبناء شهداء الروضة
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق
التقى اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى مكتبه عددا من أبناء شهداء قرية الروضة.
 
 
وقال المحافظ إن هذا اللقاء يسبق إحياء ذكرى استشهاد آبائهم بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة فى مسجد الروضة بحضور عدد من الوزراء.
 
 
وأشار المحافظ على افتتاح المشروعات والمنازل التى تم رفع كفائتها، وتسليم المستحقين شيكات مقدمة من عدد من الجهات.
 
 
شارك فى اللقاء الدكتور سليمان شميط مدير إدارة بئر العبد التعليمية وهو أحد الناجين من الحادث ووالد شهيد.
 
 
وسلم المحافظ درع شهداء الروضة تقديرا لجهوده.
 
 
حضر اللقاء اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ومحمد أبو هانى، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بشمال سيناء.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توزيع 900 حقيبة مدرسية مجانا على طلبة المدارس بوسط سيناء

شهداء الروضه

شمال سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار شمال سيناء




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة