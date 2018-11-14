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محافظ دمياط تستعرض الموقف التنفيذى لمدينة دمياط للأثاث

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:54 م
محافظ دمياط تستعرض الموقف التنفيذى لمدينة دمياط للأثاث جانب من الاجتماع
دمياط - معتز الشربينى
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استعرضت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الموقف التنفيذى لمشروع مدينة دمياط للأثاث وذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم، الأربعاء، بمركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم مساعد أمين عام الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء وممثلى إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
حيث أكدت المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالهناجر والتى يبلغ عددها 54 هنجر بإجمالى عدد 1344 ورشة، وكذلك الانتهاء من المراكز الخدمية مشيرة إلى أنه جارى الانتهاء من من أعمال شبكات المرافق والطرق.
 
وذكرت الدكتورة منال عوض أنه تم الاتفاق مع 4 بنوك محلية، وذلك لتقديم تسهيلات للراغبين في شراء الورش مؤكدة توفير كافة الخدمات الأساسية ووسائل انتقال دائمة للتيسير على صغار الصناع.
 
كما ناقشت المحافظ خلال الاجتماع الأساليب المختلفة لتسويق منتجات الصناع الحاجزين بالورش والمصانع بالمدينة وخاصة مع بدء تسليم الورش الخاصة بالطرح الأول لكل من أنهى تعاقده مع البنك و إجراءات السداد ابتداء من ديسمبر القادم.
 
 
وأشارت محافظ دمياط الى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بضرورة البدء في تشغيل المدينة فى أسرع وقت ممكن وتذليل كافة العقبات لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع لخدمة أبناء المحافظة.
 
 
 
 
 

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