محافظ دمياط تتفقد منطقة شطا وتوجه برفع كفاءة الطرق بها

دمياط - عبده عبد الباري

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط منطقة شطا وذلك لمتابعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة الطرق و التأكد من نظافة الشوارع.

ووجهت المحافظ اللواء أحمد عبد المنصف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالبدء فورا فى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وكذلك تركيبات بلاط الانترلوك بالطريق الرئيسى مشددة على إزالة كافة الإشغالات بالمنطقة فى مدة أقصاها أسبوع واحد.

كما أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة رفع مستوى النظافة بالمنطقة وإلزام كافة المنشآت برفع كافة المخلفات الموجودة بنطاقها للارتقاء بالمظهر الحضارى العام.

