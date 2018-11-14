محافظ القليوبية: إنشاء إدارة جديدة لمواجهة عشوائية الإعلانات بالميادين والشوارع الرئيسية

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية عن إنشاء إدارة جديدة للإعلانات لمواجهة العشوائية التي سيطرت وشوهت ميادين المحافظة بسبب عشوائية الإعلانات بها في منظر تسبب في تشويه ميادين المحافظة الرئيسية.

وأضاف المحافظ، أنه يجب مواجهة هذه المظاهر السيئة مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة ستكون مهمتها الإشراف على كل التفاصيل بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن والأحياء.

وقال المحافظ، إن الإدارة الجديدة ستضع الشروط والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات الشوارع وكيفية استخراج التراخيص في هذا الشأن والرسوم اللازمة لذلك، التي ستكون مصدر دخل جديد للمحافظة.

وطالب المحافظة أن يراعى في وضع الإعلانات المظهر المناسب، مشيرا إلى أن هذا لن يكون المهمة الوحيدة، حيث تقرر إنشاء وحدة قانونية تابعة للإدارة مهمتها مراقبة صحة البيانات الواردة بهذه الإعلانات لمنع النصب والاحتيال على المواطنين، وأن أي إعلان لأي منشأة تجارية أو مستشفى أو عيادة يجب أن يكون مشفوعا بوجود ترخيص لهذه المنشاة لوقف أي ممارسات خاطئة تعود بالغش والتدليس على المواطنين.