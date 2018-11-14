محافظ القليوبية: أضيع ساعتين يوميا للتوقيع على قرارات إزالة لا تنفذ

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، انطلاق الموجة الـ12 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية غدا الخميس، مشيرا إلى أن مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مسألة "حياة أو موت".

وقال المحافظ، إن المحافظة تراجعت بشكل كبير خلال الموجة الـ11 التى انتهت مؤخرا حيث لم يتعد عدد حالات الإزالة الـ500 حالة وهو رقم هزيل وهذا لا يليق بمحافظة كانت هي الأولى في الموجات السابقة.

وأشار المحافظ إلى أن مشكلة مخالفات البناء تتفاقم بشكل كبير، قائلا: "بضيع أكثر من ساعتين يوميا للتوقيع على أوامر إزالة لعقارات مخالفة دون عائد أو تنفيذ فعلى على الأرض".

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن والاحياء.

وأضاف المحافظ أن مشكلة التعديات على الأراضي الزراعية تتفاقم يوما بعد يوم والحالة في القليوبية أصبحت خطيرة وتحتاج لتدخل عاجل من خلال المتابعة الجيدة وإرساء نظام فعال لكشف التعديات ومواجهتها فى المهد، مشيرا إلى أن المواجهة يجب أن تبدأ من عمليات التشوين لمواد البناء والتبوير التى تشهدها الأراضي المختلفة بنية البناء المخالف عليها.

وأكد المحافظ أن مشكلة التعديات مشكلة كبيرة ويجب السرعة فى مواجهتها قبل أن تتحول لأمر واقع والاكتشاف المبكر لها له دورا كبيرا في الحد من المشكلة.

وطالب المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الجادة مع رؤساء الوحدات القروية للحد من الظاهرة بالتنسيق مع الأمن، لافتا إلى أنه في حالة وجود مشاكل تعيق الإزالة يجب إبلاغه للتنسيق مع مدير الأمن والدفع بقوات كافية للمواجهة.