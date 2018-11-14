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محافظ القليوبية: أتمنى ألا يتراجع ترتيب المحافظة فى إزالة التعديات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:24 م
محافظ القليوبية: أتمنى ألا يتراجع ترتيب المحافظة فى إزالة التعديات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، على أن المحافظة تراجعت فى الترتيب فى تنفيذ أعمال الإزالات بالموجه الحادية عشرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ولم تتصدر المشهد كما تصدرته من قبل فى الموجه العاشرة، حيث تم إزالة 400 حالة فقط خلال الموجه الحالية التى من المقرر أن تنتهى غدا الخميس، وتبدا الموجه الـ 12.

 

وأضاف عبد الحليم، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، أن يتمنى أن تكون هذه الكبوة مجرد استراحة محارب للعودة إلى تصدر المشهد من جديد، وفى الموجه الـ12 تتصدر المحافظة باقى محافظات الجمهورية فى القضاء على التعديات على الأراضى الزراعية.

 

ووجه محافظ القليوبية، بمتابعة المشروعات التنموية التى تجرى على أرض المحافظة بكل مدينة من قبل رؤساء المدن ورفع تقرير بشأن موقف كل مشروعات المدينة، وتفعيل المشاركة المجتمعية مع الشباب والأهالى وتسهيل إجراءات التبرع بأراضى زراعية لإقامة مشروعات تخدم شباب المحافظة.

 


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