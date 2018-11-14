محافظ الغربية يجتمع بمشرف مشروع المحليات بوزارة التخطيط لتطوير المراكز التكنولوجية

عقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اجتماعا مع اللواء محمد عزى سعيد المشرف على مشروع المحليات بوزارة التخطيط والعميد أحمد طعيمة مدير المشروع بالمحافظة والمهندس حمدى سالم مدير الدعم الفنى للبداية فى تطوير المراكز التكنولوجية الحالية لتواكب المنظومة الموحدة فى وزارة التخطيط لميكنة أعمال المحليات، فى إطار المجهودات المتواصلة من وزارة التخطيط فى الإصلاح الإدارى لأليات العمل بالمحافظات وتوجيهات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بتشغيل منظومة جديدة لتيسير الحصول على الخدمات الحكومية لخدمة المواطنين بالأحياء والدواوين للعمل بشكل مركزى من خلال الشباك الواحد والإنترنت وتطبيقات المحمول.

وخلال الاجتماع تم إستعراض الموقف الفنى للأجهزة والمعدات لـ 5 مراكز تكنولوجية بالمحافظة وهى مركز ومدينة كفر الزيات وحى أول المحلة الكبرى وحى ثان المحلة الكبرى ومركز ومدينة زفتى ومركز ومدينة قطور.

وخلال الاجتماع تم الإتفاق على الإحلال والتجديد لشبكات المعلومات والأجهزة والمعدات بالخمس مراكز السابقة وكذلك توفير خطوط ربط لنقل البيانات والمعلومات مع إعداد دورة تدريبية لمستخدمى المنظومة الجديدة ومدخلى البيانات، وتوفير شاشات تفاعلية يقوم المواطنين بإستخدامها بالملس فى أماكن إستقبال المواطنين.

كما تم الإتفاق على إنشاء 5 مراكز تكنولوجية جديدة فى حى أول طنطا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سمنود ومركز ومدينة بسيون ومركز ومدينة السنطة وذلك لإستكمال الخدمات المقدمة على مستوى المحافظة بالكامل، على ان يتم إمداد المحافظة بـ 50 مدخل بيانات إعارة لمدة 4 شهور من وزارة التخطيط.

يذكر أن هذه المنظومة تشمل جميع أعمال المحليات من تنظيم المبانى والتخطيط العمرانى والرصف والإيرادات وأملاك الدولة والمشروعات والإشغالات والإعلانات وكذا الطلبات العامة.

وتتميزهذه المنظومة بأنها تفصل بين مقدم الخدمة وطالبها لمواجهة الفساد المالى والإدارى وتوفر الوقت والجهد مما يحقق مبدأ الشفافية والنزاهة وأيضاً تدعم هذه المنظومة متخذى القرار بمعلومات أليه ودقيقة.

وفى نهاية الإجتماع وجه اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية الشكر لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ولكل العاملين بهذه المنظومة بما لها من إيجابيات تعود بالنفع على المواطن.