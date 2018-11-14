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محافظ الشرقية يصادر بضاعة بائع متجول ويسلمها لدور الأيتام

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:57 م
محافظ الشرقية يصادر بضاعة بائع متجول ويسلمها لدور الأيتام مصادرة بضاعة بائع متجول
الشرقية – إيمان مهنى
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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمصادرة بضاعة بائع متجول وتسليمها لإحدي دور الأيتام بعدما ضبطه داخل الوحدة الصحية بقرية سماكين الغرب خلال تفقده لها، وقرر إحالة الواقعة للتحقيق لاتخاذ اللازم قانوناً لمن سمح له بالدخول وإفتراش بضاعته داخل الوحدة.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن ‏والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة أى إشغالات من الشوارع والميادين العامة والرئيسية التى تعوق ‏حركة المواطنين والسيارات وحفاظاً على الشكل الحضارى للمدن، وكذلك التعامل بكل حزم مع المتعدين على الأراضى ‏الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم واستعادة هيبة ‏الدولة على أراضيها.‏

وقامت رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة حملات النظافة بجميع الشوارع الرئيسية بالمدينة والوحدات المحلية التابعة للمركز" الزهراء – الشوبك – بني عامر – الزنكلون"، وقامت رئاسة المركز بعمل حملات مكبرة لإزالة الإشغالات المتواجدة على الطريق الدائري المؤدي إلى أنشاص البصل، كما شملت الحملات إزالة الإشغالات والأكشاك واللوحات المضيئة والخشبية من طريق مشتول – كفر الحمام – ام الزين – النخاس – شيبة وصولاً لتل حوين وبني شبل .

كما قام رئيس مركز ومدينة الحسينية بمتابعة تنفيذ إزالة تعديات على أراضي زاعية وتم إزالة "4" حالات على مساحة 3 قيراط و 2 سهم تابعين للوحدات المحلية "سماكين الغرب - سعود".

كما قام رئيس مركز ومدينة فاقوس بتنفيذ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة التابعة للوحدات المحلية ( قنطير والسماعنة 9 أسفرت عن إزالة 10 حالات على مساحة 120 متر عبارة عن أكشاك مخالفة وتم فصل التيار الكهربي عنهم ، كما تم إزالة تعديات على الأرض الزراعية على مساحة 1 قيراط و6 سهم بناحية سوادة.

 


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