محافظ الجيزة: تطوير شارع الأهرام ورفع 2500 طن مخلفات من امتداد اللبينى

كتب ــ سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير التى تنفذها المحافظة بشارع الأهرام، رافقه اللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة.

وقال المحافظ، إن الأعمال تشمل رفع كفاءة شارع الأهرام بالكامل وتطوير الجزيرة الوسطى به ودعمها بالنباتات والأشجار وتركيب انترلوك للأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة وإصلاح البلدورات والآجزاء المتهالكة فى الرصف، لافتا إلى أنه تم تركيب وسائل إنارة حديثة (ليد) بالشارع بالكامل لتوفير الطاقة مع تركيب عدد من اللافتات المرورية لتوجيه قائدى السيارات بالشوارع .

وأضاف المحافظ، أنه تم رفع كفاءة نفق مرور المشاة بمحطة الطالبية وإعادة تأهيله لتسهيل عبور المواطنين للشارع، وحفاظاً على أرواحهم، مشيراً إلى أن شارع الأهرام يعد أحد الشوارع الرئيسية بالمحافظة وقبله للوفود السياحية المتجهة إلى المنطقة الآثرية، مؤكدا أن الأعمال الجارى تنفيذها لن تؤثر سلباً على الحركة المرورية بالشارع أثناء فترة التنفيذ.

وفى سياق آخر، أكد المحافظ، أنه تم رفع 2500 طن مخلفات رتش وهدم بواسطة 185 نقلة بمعدات النظافة من امتداد شارع اللبينى، وذلك فى إطار المجهودات التى قامت بها الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم لرفع كفاءة منظومة النظافة بالحى وإزالة مقالب ومأوى القمامة.