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محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان جلسة صلح بين عائلتين بمركز حوش عيسى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:17 م
محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان جلسة صلح بين عائلتين بمركز حوش عيسى جلسة صلح بين عائلتين بمركز حوش عيسى
البحيرة - ناصر جودة
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طالب اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة جميع العائلات المتناحرة بمدن ومراكز المحافظة نبذ العنف وتلبية مساعى الصلح وجهود الوساطة لانهاء الخلافات والاقتداء بالعائلات المتصالحة لوأد الفتن والعيش فى استقرار.

جاء ذلك خلال رئاسته جلسه الصلح العرفية لاتمام التصالح بين عائلتي زامل و عكاشة بقريه حرارة بحوش عيسى.

شارك فى جلسة الصلح  اللواء جمال الرشيدي  مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة و اللواء فاضل عمار  نائب مدير الأمن و اللواء محمد هندي- مدير إدارة البحث الجنائي واللواء عبد الغفار الديب  رئيس مباحث المديرية وأعضاء مجلس النواب بدائرة مركز حوش عيسى " اللواء يحيى عيسوى وعصام الصافى و خالد ابو خطيب و محمد صلاح خليفة "بالإضافة الى جمع كبير من القيادات الدينية وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وأكد محافظ البحيرة خلال جلسة الصلح على دور الأجهزة الأمنية و الحكماء والعمد والمشايخ واللجان العرفية وعواقل العائلات فى إنهاء الخصومات والخلافات وجرائم الثأر التي تنشب بين العائلات وتهدد الأمن الاجتماعى.

 وخلال جلسة الصلح قام رئيس لجنة الفتوى بحوش عيسى باتمام مراسم الصلح والعفو والصفح بقراءة الفاتحة والتعهد بنبذ العنف والعيش فى سلام 
     
 


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