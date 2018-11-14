محافظ البحر الأحمر يستقبل رئيس المجلس النيابى الصربى ووفد إعلام صربى

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، دراجان مركوڤيتشى بالما رئيس المجلس النيابى الصربى، والوفد المرافق له ويضم ٧ إعلاميين من قنوات وطنية صربية وأصحاب شركات سياحية ووكلاء سفر صربيين بمطار الغردقة الدولى.

ومن المقرر أن يقوم الوفد الصربى بزيارة معالم مدينتى مرسى علم والغردقة ترويجا للسياحة الصربية وزيادة حركة السياحة فى مصر ودعم السياحة بالبحر الأحمر تلبية لدعوة المحافظ لتنشيط السياحة بمرسى علم وجذب أنظار العالم إليها.

رحب المحافظ بالوفد الصربى بمطار الغردقة الدولى معربا عن سعادته لتواجدهم بالمحافظة، متمنيا قضاء وقت ممتع وتكرار الزيارة مرارا وتكرارا مع أصدقائهم وأقاربهم ونشر صور المعالم السياحية التى سيقومون بزيارتها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ودعوة الشعب الصربى لتكون البحر الأحمر من أهم المقاصد السياحية للشعب الصربى.

ويشمل الوفد كبرى شركات السياحة الصربية والتى تسعى للحصول على أماكن سياحية جديدة، كما أنها تتعاقد مع دول كثيرة عالمية وستقوم بعمل رحلات للغردقة ومرسى علم.