محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب وزير التعليم لبحث سبل تطوير المنظومة بالمحافظة

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

استقبل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية اليوم، وفدًا من قيادات وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى يرافقه هشام السنجرى، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة والدكتور أحمد حشيش، مدير الإدارة المركزية للتدريب والدكتورة إلهام إبراهيم، مدير الإدارة المركزية للمتابعة بالوزارة خلال زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة موقف التعليم الفنى بالمحافظة، وزيارة وتفقد عدد من المدارس الفنية المتخصصة للوقوف على الاحتياجات الفعلية لتطوير منظومة التعليم الفنى بالإسماعيلية وتوابعها.

وخلال اللقاء الذى حضره الدكتور خالد خلف قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ومحمد مهنى، مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة ورضا حسام الدين، مدير عام مدارس المجمع التعليمى.

أكد محافظ الإسماعيلية على أن التعليم الفنى يعد قاطرة التنمية الحقيقية لمصر بما يمتلكه من إمكانيات لإعداد جيل قادر على استكمال مسيرة التقدم الاقتصادى المنشود.

وأضاف "عثمان"، أن الدولة تعمل نحو تطوير التعليم الفنى لما لة من دور فعال فى توفير الأيدى العاملة التى يتطلبها سوق العمل، كما أكد على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى تقديم كافة سبل الدعم اللازم لمديرية التربية والتعليم وخاصة قطاع التعليم الفنى من أجل تحقيق التنمية.

وتضمن برنامج زيارة وفد قيادات وزارة التربية والتعليم للإسماعيلية زيارة وتفقد مدارس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتفقد ومتابعة برنامج تطوير التعليم الفنى وزيارة المدرسة اليابانية الجديدة ومدرسة المتفوقين بالمجمع التعليمى للغات.