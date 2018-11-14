video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط ينتقل لعزبة سعيد بابنوب بعد تعرضها للسيول

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:17 م
محافظ أسيوط ينتقل لعزبة سعيد بابنوب بعد تعرضها للسيول تعرض عزبة سعيد للسيول
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

توجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، منذ قليل، إلي عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز ابنوب، للوقوف علي الأوضاع بعد تعرضها لسيول جراء تساقط أمطار غزيرة علي مناطق متفرقة بالمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط بتجهيز معسكر لإيواء المتضررين بعزبة سعيد بأبنوب، كما تم قطع الكهرباء حفاظا علي ارواح المواطنين فضلا عن ارسال مولدات  كهرباء بديله، وسيارات محملة بمياه الشرب النظيفة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأعلنت محافظة أسيوط رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات إلى القصوى تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة ووجه المحافظ تعليماته لكافة الجهات المختصة بالاستعداد لمجابهة أي أزمات محتملة وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

وأكد محافظ أسيوط أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة ومواجهة أي أثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية أو سقوط أمطار غزيرة.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز برفع درجة الاستعداد بمراكزهم ومراجعة المهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية.

وجرى تكليف لمديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. انهيار منازل فى عزبة سعيد بالمعابدة بمركز أبنوب بأسيوط بسبب السيول

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار فى أسيوط

صور.. أمطار وسيول تغرق شوارع عزبة سعيد بقرية المعابدة بأسيوط

اسيوط

الامطار

اخبار مصر

اخبار المحافطات

اخبار اسيوط




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة