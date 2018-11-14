محافظ أسيوط ينتقل لعزبة سعيد بابنوب بعد تعرضها للسيول

توجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، منذ قليل، إلي عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز ابنوب، للوقوف علي الأوضاع بعد تعرضها لسيول جراء تساقط أمطار غزيرة علي مناطق متفرقة بالمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط بتجهيز معسكر لإيواء المتضررين بعزبة سعيد بأبنوب، كما تم قطع الكهرباء حفاظا علي ارواح المواطنين فضلا عن ارسال مولدات كهرباء بديله، وسيارات محملة بمياه الشرب النظيفة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأعلنت محافظة أسيوط رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات إلى القصوى تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة ووجه المحافظ تعليماته لكافة الجهات المختصة بالاستعداد لمجابهة أي أزمات محتملة وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

وأكد محافظ أسيوط أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة ومواجهة أي أثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية أو سقوط أمطار غزيرة.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز برفع درجة الاستعداد بمراكزهم ومراجعة المهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية.

وجرى تكليف لمديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.