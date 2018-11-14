محافظ أسيوط: إخلاء المنازل المتضررة من الأمطار ولا توجد خسائر أو إصابات

أسيوط - ضحا صالح وهيثم البدرى

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب، والتى تضررت جراء الأمطار التى ضربت بعض القرى ومراكز المحافظة اليوم الأربعاء.

وشهدت عزبة سعيد تدفق مياه الأمطار على المنازل التى تقع أسفل سفح الجبل ومخرات السيول وتسببت فى تصدع 3 منازل مبنية بالطوب اللبن والحجر الجيرى وتهدم أجزاء من منزلين وغمرهم بالمياه.

وانتقل محافظ أسيوط يرافقه اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والمقدم وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس رمضان كمال وكيل وزارة الرى، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب، وأحمد ثابت نائب رئيس المركز، وكرم عبد الحفيظ مساعد رئيس المركز، وبعض القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، ووحدات الإنقاذ والتدخل السريع وسيارات الكسح وشفط المياه، إلى عزبة سعيد وتم قطع الكهرباء ومتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من المنازل ورفع مخلفات المطر بواسطة معدات الوحدة المحلية ووحدات التدخل السريع حيث تم الدفع بـ50 سيارات كسح وشفط مياه وسيارتين نافورى لرفع المياه المتراكمة و10 سيارات إسعاف و5 لوادر لفتح الطرق وإزالة أية عوائق.

وأكد اللواء جمال نور الدين، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بالتعاون مع قوات الحماية المدنية والشرطة قامت بإخلاء بعض المنازل التى غمرتها الأمطار كإجراء احتياطى من أجل الحفاظ على سلامتهم وتحسبا لسقوط أمطار أخرى وارتفاع منسوب المياه، لافتا أنه لا توجد أى خسائر أو إصابات بشرية بين السكان منوها أن مديرية الرى قامت بفتح جميع الترع والمصارف المجاورة لاستيعاب مياه الأمطار.

وأمر المحافظ بصرف إعانات عاجلة للمتضررين من الأمطار وتأمين إعاشتهم حيث تم إقامة معسكر بمدرسة عزبة سعيد الابتدائية وتوفير 50 خيمة متكاملة للمتضررين مزودة بـ200 سرير و200 مرتبة و400 بطانية ووجبات غذائية، وقرر تشكيل لجان لحصر المتضررين والتلفيات التى أصابت المنازل، مؤكدا على تمشيط المنطقة للتأكد من سلامة جميع المواطنين وتأمين احتياجاتهم وشفط المياه من المنازل والاستعداد لأى طارئ خلال الساعات المقبلة والأعمال متواصلة بالتعاون مع الحماية المدنية وشركة المياه ومديرية الرى.

جدير بالذكر أن الطقس مستقر حاليًا فى جميع أنحاء المحافظة وكان محافظ أسيوط قد أمر الجهات المعنية منذ الصباح برفع حالة الاستعدادات القصوى والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة لمواجهة الأمطار وأمر بانعقاد غرفة الازمات والكوارث على مدار 24 ساعة برئاسة المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد لتلقى البلاغات والشكاوى وإرسال المساعدات للمناطق المتضررة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز كما أمر بتعطيل الدراسة بجميع المدارس فى الفترة المسائية اليوم الأربعاء فقط تحسبا لسوء الأحوال الجوية وتابع من غرفة الأزمات الموقف بجميع المراكز واستعداداتها لمواجهة أى احتمالات طارئة والتعامل الفورى واللحظى معها تجنبًا لحدوث أى مشكلات نتيجة سقوط الأمطار.