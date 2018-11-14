video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ أسيوط: إخلاء المنازل المتضررة من الأمطار ولا توجد خسائر أو إصابات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:45 م
محافظ أسيوط: إخلاء المنازل المتضررة من الأمطار ولا توجد خسائر أو إصابات
أسيوط - ضحا صالح وهيثم البدرى
إضافة تعليق

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب، والتى تضررت جراء الأمطار التى ضربت بعض القرى ومراكز المحافظة اليوم الأربعاء.

محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(1)

وشهدت عزبة سعيد تدفق مياه الأمطار على المنازل التى تقع أسفل سفح الجبل ومخرات السيول وتسببت فى تصدع 3 منازل مبنية بالطوب اللبن والحجر الجيرى وتهدم أجزاء من منزلين وغمرهم بالمياه.

محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(2)

وانتقل محافظ أسيوط يرافقه اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والمقدم وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس رمضان كمال وكيل وزارة الرى، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب، وأحمد ثابت نائب رئيس المركز، وكرم عبد الحفيظ مساعد رئيس المركز، وبعض القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، ووحدات الإنقاذ والتدخل السريع وسيارات الكسح وشفط المياه، إلى عزبة سعيد وتم قطع الكهرباء ومتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من المنازل ورفع مخلفات المطر بواسطة معدات الوحدة المحلية ووحدات التدخل السريع حيث تم الدفع بـ50 سيارات كسح وشفط مياه وسيارتين نافورى لرفع المياه المتراكمة و10 سيارات إسعاف و5 لوادر لفتح الطرق وإزالة أية عوائق.

محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(3)

وأكد اللواء جمال نور الدين، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بالتعاون مع قوات الحماية المدنية والشرطة قامت بإخلاء بعض المنازل التى غمرتها الأمطار كإجراء احتياطى من أجل الحفاظ على سلامتهم وتحسبا لسقوط أمطار أخرى وارتفاع منسوب المياه، لافتا أنه لا توجد أى خسائر أو إصابات بشرية بين السكان منوها أن مديرية الرى قامت بفتح جميع الترع والمصارف المجاورة لاستيعاب مياه الأمطار.

محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(4)

وأمر المحافظ بصرف إعانات عاجلة للمتضررين من الأمطار وتأمين إعاشتهم حيث تم إقامة معسكر بمدرسة عزبة سعيد الابتدائية وتوفير 50 خيمة متكاملة للمتضررين مزودة بـ200 سرير و200 مرتبة و400 بطانية ووجبات غذائية، وقرر تشكيل لجان لحصر المتضررين والتلفيات التى أصابت المنازل، مؤكدا على تمشيط المنطقة للتأكد من سلامة جميع المواطنين وتأمين احتياجاتهم وشفط المياه من المنازل والاستعداد لأى طارئ خلال الساعات المقبلة والأعمال متواصلة بالتعاون مع الحماية المدنية وشركة المياه ومديرية الرى.

محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(5)

جدير بالذكر أن الطقس مستقر حاليًا فى جميع أنحاء المحافظة وكان محافظ أسيوط قد أمر الجهات المعنية منذ الصباح برفع حالة الاستعدادات القصوى والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة لمواجهة الأمطار وأمر بانعقاد غرفة الازمات والكوارث على مدار 24 ساعة برئاسة المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد لتلقى البلاغات والشكاوى وإرسال المساعدات للمناطق المتضررة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز كما أمر بتعطيل الدراسة بجميع المدارس فى الفترة المسائية اليوم الأربعاء فقط تحسبا لسوء الأحوال الجوية وتابع من غرفة الأزمات الموقف بجميع المراكز واستعداداتها لمواجهة أى احتمالات طارئة والتعامل الفورى واللحظى معها تجنبًا لحدوث أى مشكلات نتيجة سقوط الأمطار.

محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(6)

 
محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(7)
 
محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(8)
 
محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(9)
 
محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(10)
 
محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(11)
 
 
محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(12)
محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(13)
 
محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(14)
 
محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(15)
 
محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(16)
 
 
محافظ-أسيوط-يتفقد-عزبة-سعيد-المتضررة-من-الامطار-(17)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط ينتقل لعزبة سعيد بابنوب بعد تعرضها للسيول

صور .. انهيار منازل فى عزبة سعيد بالمعابدة بمركز أبنوب بأسيوط بسبب السيول

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار فى أسيوط

صور.. هطول أمطار غزير على مناطق متفرقة بأسيوط.. والمحافظ يعلن حالة الطوارئ

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

عزبة سعيد

السيول




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة