محافظ أسوان يعلن عن مسابقة لأكثر وحدة صحية مميزة خلال حملة 100 مليون صحة

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن تنظيم مسابقة على مستوى الوحدات المحلية للمدن والقرى والإدارات الصحية والمبانى الحكومية والمدارس والكليات الجامعية، حيث سيتم تكريم الجهات التى ستحقق أعلى نسبة فى الإقبال على الكشف الطبى ضمن فعاليات الحملة القومية للقضاء على فيرس سى والكشف عن الأمراض غير السارية فى الفترة من أول ديسمبر المقبل وحتى نهاية فبراير 2019 ضمن محافظات المرحلة الثانية.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن الهدف من هذه المسابقة هو تحفيز هذه الجهات على تقديم كافة التسهيلات وبذل الجهود المطلوبة للكشف على المواطنين المستهدفين على مستوى المحافظة والذين يصل عددهم إلى 981 ألفا و258 نسمة فى المرحلة السنية التى تبدأ من 18 سنة.

وأشار محافظ أسوان، خلال الاجتماع الذى حضره اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، إلى أهمية تكثيف التوعية فى دور العبادة والإعلام ومراكز الشباب وقصور الثقافة والجامعة والمدارس والمصانع والجمعيات الأهلية لتحقيق الهدف من وراء هذه الحملة القومية، والتى تأتى ضمن إنجازات الرئيس السيسى، حيث لم يسبق لدولة أن تقوم بالفحص الشامل لشعبها بالكامل وهو الذى لاقى إشادة واستحسان المنظمات الدولية والدول الأخرى.

ومن جانبه، عرض الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان خطة المديرية والتى بدأت بالفعل لتنفيذ فعاليات الحملة القومية، حيث تم عقد العديد من ندوات التوعية فى مراكز الشباب وقصور الثقافة والمصانع مع توجيه رسائل إرشادية فى طابور الصباح بالمدارس والجامعة وأيضاً خطبة الجمعة بالمساجد وجلسات الوعظ بالكنائس، فضلاً عن انتشار 4 آلاف رائدة ريفية لتوضيح الخدمات المقدمة خلال الحملة من تحليل لفيرس سى وأيضاً تحليل السكر وقياس ضغط الدم، مع قياس الطول والوزن والتى لن تستغرق أكثر من 10 دقائق حيث سيتم إخطار المواطن بنتائج الكشف الطبى والتحاليل، وفى حالة اكتشاف إصابته بأى أمراض سيتم على الفور تحويله للمستشفيات المتخصصة لعلاجه بالمجان على نفقة الدولة وبشكل دائم حتى يتشافى تماماً.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الحملة ستتم خلال 3 أشهر بجميع أنحاء المحافظة على مدار جميع أيام الأسبوع بدون توقف من خلال 102 نقطة ثابتة داخل الوحدات الصحية، بجانب 13 مستشفى، وعلاوة على 34 نقطة متحركة حيث سيقوم بالكشف الطبى على المواطنين 308 فريق طبى منهم 87 فريق طبى بمركز ومدينة أسوان و28 فريقًا طبيًا بمركز ومدينة دراو و77 فريقًا طبيًا بمركز ومدينة كوم أمبو و24 فريقًا طبيًا بمركز ومدينة نصر النوبة، وأخيراً 92 فريقًا طبيًا بمركز ومدينة إدفو.

وكشف إيهاب حنفى، أنه سيتم توجيه الفرق الطبية المتحركة إلى الجامعة والمدارس والمبانى الحكومية والتجمعات الصناعية والأسواق الأسبوعية وأثناء تقديم العروض الفنية والثقافية، بالإضافة إلى المعسكرات الأمنية والعسكرية.