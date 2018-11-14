محافظ أسوان لسائق توك توك مخالف: "هنقطع أيديك اللى بتسوق بيها".. فيديو

أسوان – عبد الله صلاح

وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، تحذيراً شديد اللهجة لقائدى التوك توك المخالفين بالسير عكس الاتجاه، وقال لأحد السائقين: "لو هتمشى غلط هنقطع أيديك اللى بتسوق بيها".

جاء ذلك خلال جولة محافظ أسوان، الميدانية لطريق السماد، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ وعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد ، بجانب رئيس مركز ومدينة أسوان ومديرى الطرق والرى.

وفى بيان صحفى، ذكر بأن المحافظ أحمد إبراهيم ضبط إحدى مركبات التوك توك تسير فى الاتجاه المخالف حيث كلف رئيس المدينة والمرور بمراجعة موقف تراخيص التوك توك فى هذه المنطقة، فضلاً عن التنسيق مع الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة بوضع موازين لإلزام سائقى سيارات النقل الثقيل بدفع الرسوم المقررة المتعلقة بصيانة الطرق.