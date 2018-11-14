video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان لسائق توك توك مخالف: "هنقطع أيديك اللى بتسوق بيها".. فيديو

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:53 م
محافظ أسوان لسائق توك توك مخالف: "هنقطع أيديك اللى بتسوق بيها".. فيديو محافظ أسوان وسائق التوك توك
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، تحذيراً شديد اللهجة لقائدى التوك توك المخالفين بالسير عكس الاتجاه، وقال لأحد السائقين: "لو هتمشى غلط هنقطع أيديك اللى بتسوق بيها".

جاء ذلك خلال جولة محافظ أسوان، الميدانية لطريق السماد، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ وعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد ، بجانب رئيس مركز ومدينة أسوان ومديرى الطرق والرى.

وفى بيان صحفى، ذكر بأن المحافظ أحمد إبراهيم ضبط إحدى مركبات التوك توك تسير فى الاتجاه المخالف حيث كلف رئيس المدينة والمرور بمراجعة موقف تراخيص التوك توك فى هذه المنطقة، فضلاً عن التنسيق مع الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة بوضع موازين لإلزام سائقى سيارات النقل الثقيل بدفع الرسوم المقررة المتعلقة بصيانة الطرق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ أسوان يحيل المسئولين عن معسكر الشباب والنقل الداخلى للتحقيق

التوك التوك

المرور

محافظ اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة