محافظة القاهرة تسترد 20 ألف متر بشق الثعبان وتنفذ 3246 إزالة

كتب سيد الخلفاوى

تواصل أحياء القاهرة نشاطها المكثف فى شن الحملات المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذاَ لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين ، مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الشوارع ، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة ، وكذلك مراجعة تراخيص المقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها ومراجعة مدي التزام المرخص منها بشروط الترخيص، وذلك بناء علي تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعدم التعدي علي حقوق المواطن في الشارع القاهري والتخلص من تراكمات القمامة وعدم وجوود اشغالات بالشارع القاهرى.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها، وأن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار بإزالة المبانى المخالفة فى كل أحياء القاهرة دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة و حفاظا على المواطنين وأرواحهم مشيراً الي انه تم استكمال تنفيذ قرارات الغلق والإزالة بحي المعادى بغلق ورش ومصانع الرخام المدارة بدون ترخيص بمنطقة شق الثعبان مصنع الصيفان في منطقة بدر الليثي تم غلق مصنع الشركة المصرية للرخام بشق الثعبان وبالاشتراك مع القوات المسلحة وإدارة البحث الجنائي وادارة مرور القاهرة وحي طره وقسم شرطة المعادي تم استعادة 20 ألف متر داخل شق الثعبان.

وفى حى حلوان تم عمل محاضر وغلق عدد 8 محلات و2 مقهي في شوارع عبد الرحمن شرق حلوان وتقسيم الفردوس والمشروع الامريكي وتم تنفيذ إزالة عدد 47 كشك وتانده من الحديد والقماش.

وفى حى عين شمس تم عمل محاضر وغلق عدد 20 محل وكافيه في شوارع العشرين وشارع أحمد عصمت وتم تحرير 19 محضر اشغال طريق وتلوث بيئة وبائع متجول وقيد المحاضر برقم 65920 حتي رقم 65937 .

وفى حى المطرية تم رفع عدد 38 حالة إزالة إدارية و30 محضر اشغال طريق وادارة بدون ترخيص و10 محضر تلوث بيئى، وفى حى المرج تم عمل محاضر وغلق 20 محل وكافيه في شوارع العزبة البيضاء وشارع سيد حماده .

وف السياق أعلن اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق إن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها تتم وفقاَ لخطة تم البدء في تنفيذها منذ أيام وسوف تستمر يومياَ على مدار الفترة القادمة لحين تحقيق أهدافها في تحقيق التواجد الشرطي والأمني والانضباط والنظام بالشارع القاهري وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة بالتنسيق مع أجهزة الأحياء ، مؤكداَ إن حملات الإحياء بالمناطق الأربعة أمس أسفرت عن تحرير 441 محاضر أشغال طريق و2391 إزالة إدارية و169محضر إدارة بدون ترخيص 79 محاضر تلوث بيئة وتحرير 166 بائع متجول مع رفع 15 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة .

وأشار أبو النصر إلي بالتنسيق مع رؤساء المكاتب الفرعية التابعة للإدارة بالمرور على جميع المنشآت الهامة والحيوية والمدارس والجامعات والكنائس ومكاتب البريد ومحطات مترو الأنفاق ورفع كافة الإشغالات بمحيطها بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وهيئة النظافة وأقسام الشرطة وأكد بأن الحملات ضمت معظم أحياء المنطقة الشرقية ففي حي مصر الجديدة شملت الشوارع والميادين الرئيسية الكافيهات والمقاهي الغير مرخصة ، كما تم شن حمله بشرق وغرب مدينة نصر أسفرت عن تحرير محاضر لمطاعم وعدد كبير من الكافي شوب لإدارتهم بدون ترخيص وتلويثهم للبيئة ، وكذلك امتدت الحملة لتشمل قطاعات من حي النزهة والمرج والمطرية والشروق والقاهرة الجديدة .

أما أحياء المنطقة الشمالية التي شملتهم الحملات فضمت حي الساحل بشارع شبرا والميادين الرئيسية والمنشآت الهامة والمناطق المحيطة بدور العبادة والمحيطة بالمدارس ومحاطات مترو الأنفاق كما شملت الحملة حي الزيتون أما ، وفي المنطقة الغربية شملت الحملات حي الوايلى وتركزت بميدان العباسية والمنطقة المحيطة به ومحطات مترو الأنفاق ، وأحياء عابدين والأزبكية وبولاق .